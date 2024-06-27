27 июня 2024, 18:26

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Телеканал «360»
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Как горячая вода и тепло попадают в дома потребителей? Кто отвечает за отведение продуктов жизнедеятельности на частные очистные сооружения? Об этом и о том, как устроена работа ресурсоснабжающих организаций Подмосковья Александру Молочко в программе «ЖКХ: Перезагрузка» рассказал генеральный директор АО «Финансово-проектная лизинговая компания» Сергей Манеров.

«Компания занимается тепловодоснабжением и водоотведением. То есть, мы даем нашим абонентам, нашим пользователям тепло, горячую воду, чистую воду, холодную воду. И, собственно, выводим продукты их жизнедеятельности на частные сооружения», - рассказал о работе предприятия Манеров.

Путь тепла от котельной до батарей в квартирах жителей проходит через систему трубопроводов, которые соединяют котельную с жилыми домами. Так, на территории Можайского округа находится 60 котельных, две из которых являются крупными и покрывают потребности в тепле половины города.

По словам Манерова, компания начала свою деятельность в Можайском округе в 2013 году, а полноценная работа стартовала в 2014 году. Основное внимание сразу направили на разработку программы модернизации всего комплекса, так как оборудование было сильно изношено.

Например, одну из котельных построили в 1970 году. Ее износ составлял около 90%. Сотрудникам предприятия приходилось использовать специальные наушники для защиты от сильного шума. Начиная с 2016 года, компания обновила 40 котельных. Манеров подчеркнул, что автоматизация и снижение аварийности уменьшили потребность в большом количестве сотрудников.

«Больше скажу, мы смогли в прошлом году запустить программу по ремонту всех сетей водоснабжения в Можайском городском округе. Стоимость программы уже сегодня превышает миллиарда рублей», - уточнил Манеров.

На данный момент одна из котельных в Можайском округе работает в автоматическом режиме. Система управления котельной отображается на одном мониторе, что значительно упростило контроль за ее работой. Раньше на такой котельной работало около 30 человек, сейчас достаточно одного оператора.

Несмотря на это, требования к кадрам значительно возросли, ведь современные системы автоматизации и диспетчеризации требуют особых навыков и знаний. Обновление котельных проводятся поэтапно, чтобы не оставлять потребителей без тепла. Кроме того, основные виды работ выполняют до зимы.

«Это, по сути завод по производству тепла. То есть это не вам приходит как потребителям услуг, а мы продаем ресурс. Таким образом можно сказать, что мы управляем заводом», - подчеркнул генеральный директор компании.

АО «Финансово-проектная лизинговая компания» использует несколько крупных водозаборных узлов для подачи воды в котельную и потребителям. Вода проходит очистку от железа и других примесей перед подачей в систему.

Отмечается, что в предыдущий отопительный сезон компания успешно обеспечила бесперебойную подачу тепла без крупных аварий. Во многом это стало возможным благодаря своевременной подготовке и модернизации оборудования. Подготовка воды для системы теплоснабжения требует специального оборудования и добавления соли для уменьшения жесткости воды. В свою очередь, автоматические системы и ручные проверки гарантируют качество подготовки воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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27 июня 2024, 19:15
Дом №13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе достроят к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили, как идет возведение многоквартирного жилого дома № 13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе. Девятиэтажный дом площадью 57 тысяч квадратных метров готов уже на 75%. Дата окончания строительства намечена на четвертый квартал этого года.

Как пояснили в ведомстве, основа архитектурного решения проекта - концепция «мини-город». Сейчас строители выполняют устройство фасадов, монтируют внутренние и наружные инженерные сети и благоустраивают территорию.

В новостройке разместятся 931 квартира, помещения социально-бытового и административного назначения, а также кладовые помещения.

Во дворе многосекционного корпуса обустроят три детских и две спортивных площадки.

Всего в ЖК «Ново-Молоково» 13 домов, 11 из которых уже построены. Там также возвели детский сад, открыли собственный культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое.

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Школы Строительство Детские сады Квартиры
27 июня 2024, 19:08
Волонтеры из Мытищ приняли участие в проекте «Помогатор»
Пресс - служба Мытищи
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Активисты Мытищинского округа поддержали проект Социально-Терапевтического Пункта «Помогатор». Психологи пункта проводят групповые занятия с детьми и родителями, а также консультируют родителей по вопросам воспитания.

Благодаря информационной поддержке, которую оказали ребята, теперь молодые семьи городского округа Мытищи знают о проекте и могут воспользоваться его услугами.

Здесь всегда готовы помочь и оказать поддержку в трудной жизненной ситуации. Любая семья с ребенком до четырех лет может обратиться в пункт и получить бесплатную психологическую или юридическую помощь.

Напомним, что Социально-Терапевтический Пункт «Помогатор» находится на улице Мира, 51 и работает в понедельник, среду, пятницу с 10:00 до 13:00.

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Мытищи Волонтеры
27 июня 2024, 18:56
Мост через Оку на трассе М-2 в Серпухове капитально отремонтируют в 2025 году
ФКУ "Центравтомагистраль"
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Капитальный ремонт моста на трассе М-2 «Крым» продолжается в Серпухове. Рабочие приступили к надвижке пролетного строения, сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что это начало важного этапа работ - замены устаревшего пролетного строения, которое уже не соответствовало требованиям по грузоподъемности. Ремонт выполняется с помощью домкратных устройств для проталкивания многотонной конструкции из стали.

Следующий этап - бетонирование накладной железобетонной плиты и устройство основных элементов проезжей части. На время ремонтных работ движение транспорта организовано по трем полосам левого моста. Отмечается, что все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

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Серпухов Дороги
27 июня 2024, 18:50
УК Подмосковья с начала года устранили более 300 дефектов газопроводов в домах
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили более 300 дефектов газопроводов в многоквартирных домах. Чаще всего жители обращались с просьбами очистить трубы от коррозии или убрать с них посторонние предметы.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, газовое оборудование многоквартирного дома состоит из двух частей: внутриквартирного и внутридомового.

Внутридомовая часть включает в себя газоиспользующее оборудование и счетчики. За состояние внутридомовой части отвечают управляющие компании.

В случае обнаружения дефектов следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на сайте ЕДС МО. А если присутствует запах газа -незамедлительно звонить по телефону 112.

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Газ Квартиры

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