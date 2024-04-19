Микрорайон Железнодорожный благоустроят в Балашихе к 1 мая

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Качество уборки в Железнодорожном проверил заместитель главы администрации Михаил Объедков. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели дворовые территории на улицах Луговая и Московская.

«Мы обошли дворовые территории, которые обслуживает управляющая компания „Квартал-2005“. Посмотрели, в каком состоянии находятся дворы, детские площадки, проезды, проходы, тротуары, газоны, зеленые насаждения. Замечаний по микрорайону нет - все в нормативном состоянии», - сообщил Михаил Объедков.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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