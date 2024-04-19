19 апреля 2024, 19:56

Микрорайон Железнодорожный благоустроят в Балашихе к 1 мая

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Благоустройство ждет микрорайон Железнодорожный в Балашихе. В округе проходит месяц чистоты и порядка, в рамках которого территории приводят в порядок.

Качество уборки в Железнодорожном проверил заместитель главы администрации Михаил Объедков. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели дворовые территории на улицах Луговая и Московская.

«Мы обошли дворовые территории, которые обслуживает управляющая компания „Квартал-2005“. Посмотрели, в каком состоянии находятся дворы, детские площадки, проезды, проходы, тротуары, газоны, зеленые насаждения. Замечаний по микрорайону нет - все в нормативном состоянии», - сообщил Михаил Объедков.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Субботник Балашиха
19 апреля 2024, 19:58
Жители Балашихи смогут бесплатно проверить здоровье в апреле
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Бесплатно проверить свое здоровье могут жители Балашихи 20 апреля. Сделать это можно в поликлиниках № 2 и № 14.

Жителям, которые хотят бесплатно пройти обследование, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 14 в Железнодорожном на Пролетарской, 3 и № 2 на Третьяка, 4 с 8:00 до 13:00. Посетителю нужно будет заполнить анкету. После пациенту измерят давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также можно сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму, посетить маммолога. Если врач выявит патологию, то направит на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Балашиха Диспансеризация
19 апреля 2024, 19:57
Московский бульвар в Балашихе благоустроят весной 2024
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Работы по благоустройству проводятся в микрорайоне Новый Свет в Балашихе. Идет уборка дворовых территорий и Сквера ветеранов.

Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян вместе с сотрудниками управляющей компании осмотрели территории в микрорайоне Новый Свет. Особое внимание уделили Московскому бульвару. Здесь убрали листву и мусор. Когда установится хорошая погода, специалисты займутся озеленением: высадят цветы. А также покрасят скамейки.

Внимание инспекции привлекли грязные фонари, задачу по их помывке передадут ответственной организации.

Также комиссия провели качество уборки на улицах Звездная и Солнечная.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Мусор
19 апреля 2024, 19:40
Отбор на Всероссийский турнир по бадминтону прошел в Раменском
Национальная федерация бадминтона России
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Финальный отбор на всероссийский турнир по бадминтону «Проба пера» прошел в Раменском 17 апреля. В соревнованиях участвовали школьники из разных городских округов Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в возрастной группе 14-16 лет победили ребята из школы Раменского городского округа, второе место получили ученики домодедовской средней школы, а третье место досталось гимназистам из Балашихи.

Среди юных любителей бадминтона 11-13 лет победителями стали школьники из Балашихи, второе место у ребят из Домодедова и третье - получили учащиеся гимназии из Рузы.

Всего в финальном отборочном турнире приняли участие 26 команд из 15 городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Балашиха Раменское
19 апреля 2024, 19:19
Свыше 1000 пациентов прошли онкоскрининг полости рта в Лобне
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Для жителей Лобни провели программу онкологического скрининга ротовой полости. Специалисты осмотрели 1450 человек.

Из них у 15 обнаружены признаки, указывающие на возможное онкологическое заболевание. Эти пациенты направлены для дополнительной консультации в кабинет онконастороженности Московской областной стоматологической поликлиники.

Заведующая лобненской стоматологии Юлия Благинина рассказала, что целью данной акции стало повышение осведомленности населения о широком распространении заболеваний ротовой полости и зубов, а также о том, что многие серьезные заболевания, включая рак слизистой оболочки рта, языка и красной каймы губ, могут развиваться из-за недостатка регулярных медицинских осмотров.

Рекомендуется проходить такую процедуру ежегодно для людей из группы риска и дважды в год для тех, кто находится в группе высокого риска. К группе риска относятся лица старше 40 лет, курильщики с опытом более десяти лет, имеющие наследственную предрасположенность, лица, часто подвергающиеся воздействию ультрафиолета, те, кто уже перенес подобные заболевания, люди старше 60 лет с вредными привычками.

Жители Лобни могут пройти скрининг на флуоресцентных аппаратах в местной городской стоматологической поликлинике бесплатно по полису ОМС. Запись на обследование доступна через службу 122 или портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Онкология

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