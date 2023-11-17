Микрорайон Востряково в Домодедове газифицировали по губернаторской программе

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, новый газопровод позволит разгрузить станцию «Домодедово», которая исчерпала свою проектную мощность, потому что к нему смогут подключить свыше двух тысяч пользователей.

Как отметил глава ведомства Алекандр Самарин, до конца года в Подмосковье запустят еще 19 газопроводов. До 2030 года синее топливо получат более 500 сел и деревень.

Ранее Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. Это, по его словам, механизм, который автоматически перекрывал бы подачу голубого топлива.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».