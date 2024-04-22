Микрорайон Саввино в Балашихе благоустроят к концу апреля

Читайте нас в:

Качество уборки в Саввино проверил заместитель главы администрации Кирилл Тимашков. Вместе с представителями управляющей компании и активными жителями района он осмотрел дворовы и общественные территории.

Во время выезда выявили вандальные надписи и граффити, которые необходимо закрасить. Также обнаружили незаконное складирование мусора, который вскоре вывезут. Кроме того, заменят разрушенный бордюрный камень и сделают ремонт дорог.

Месяц чистоты и порядка завершится общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».