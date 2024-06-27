Михаил Нуякшин из Дубны стал призером олимпиады по математике среди учителей

Всего во втором туре олимпиады выступили 60 педагогов из 22 муниципалитетов, а также учителя из Нижегородской области, Москвы и филиала гимназии Примакова в Абу-Даби. Участникам предстояло продемонстрировать свои знания не только в математике, но и в методических блоках.

Педагоги показали умения создавать эффективные и инновационные подходы к обучению, которые могут вдохновить и мотивировать школьников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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