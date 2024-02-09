Михаил Хайкин рассказал о выполненных работах по благоустройству в Истре за пять лет

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, с момента создания в 2018 году ведомство активно работает по благоустройству Истры.

«Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом сохранили его культурное наследие», - рассказал Хайкин.

Так, в 2017 году в Истре проложили переходный маршрут «Тропа паломника» от вокзала до Ново-Иерусалимского монастыря. Выйдя из монастыря, туристы и паломники могут посетить музей деревянного зодчества, а также погулять по парку.

В 2020 году около реки Песочная появился новый парк, который особенно полюбился жителям, ведь там теперь могут проводить время и дети, и взрослые. В парке появились велосипедные и пешеходные дорожки, площадка для йоги и танцев, скейт-парк, а также большая детская площадка.

Завершилось благоустройство Торговой площади. Теперь она стала пешеходной.

В сентябре 2023 года открылся лесопарк в Павловской Слободе. На территории парка появились велодорожки, которые зимой превращаются в лыжные трассы.

В округе также благоустроили и другие объекты, а новые проекты не менее интересные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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