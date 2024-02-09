09 февраля 2024, 20:06

Михаил Хайкин рассказал о выполненных работах по благоустройству в Истре за пять лет

Министерство благоустройства Московской области
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В Истре продолжаются работы по благоустройству территорий округа. За пять лет существования программы «Формирование комфортной городской среды» сделано уже немало.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, с момента создания в 2018 году ведомство активно работает по благоустройству Истры.

«Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом сохранили его культурное наследие», - рассказал Хайкин.

Так, в 2017 году в Истре проложили переходный маршрут «Тропа паломника» от вокзала до Ново-Иерусалимского монастыря. Выйдя из монастыря, туристы и паломники могут посетить музей деревянного зодчества, а также погулять по парку.

В 2020 году около реки Песочная появился новый парк, который особенно полюбился жителям, ведь там теперь могут проводить время и дети, и взрослые. В парке появились велосипедные и пешеходные дорожки, площадка для йоги и танцев, скейт-парк, а также большая детская площадка.

Завершилось благоустройство Торговой площади. Теперь она стала пешеходной.

В сентябре 2023 года открылся лесопарк в Павловской Слободе. На территории парка появились велодорожки, которые зимой превращаются в лыжные трассы.

В округе также благоустроили и другие объекты, а новые проекты не менее интересные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра
09 февраля 2024, 20:29
Единый день профориентации прошел для школьников с ОВЗ в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Второй этап Единого дня профессиональной ориентации для школьников с инвалидностью и ОВЗ прошел в Подмосковье. В акции приняли участие три с половиной тысячи учеников.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, колледжи, техникумы и вузы региона организовали для детей экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с будущими работодателями и многое другое.

«Ребята окунулись в атмосферу профессионального образования, получили сведения о специальностях, профессиях и будущих работодателях», - рассказали в ведомстве.

В Едином дне профессиональной ориентации приняли участие такие крупные компании, как концерн «Калашников», «Ростелеком», «Мособлгаз» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники
09 февраля 2024, 19:49
Бадминтонистка из Одинцова стала третьей на соревнованиях «Хрустальный волан»
Unsplash
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Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Хрустальный волан» проходят в Саратове. Бадминтонистка из Одинцова Валерия Исакова завоевала бронзовую медаль в смешанной парной категории.

Турнир является важным этапом рейтинговой серии Гран-при. В борьбе за награды участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов страны. Директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил, что несмотря на сильных соперников одинцовские бадминтонисты не остались без медалей.

«Поздравляем нашу замечательную спортсменку Валерию Исакову с бронзовой медалью в смешанной парной категории. В нашей спортшколе бадминтону традиционно уделяется большое внимание», - сказал Владимир Леонтьев.

В 2024 году в Саратове пройдет еще несколько статусных соревнований по бадминтону, включая Кубок и клубный чемпионат России.

Турнир продолжается. Вероятно, что представителям одинцовского бадминтона удастся вновь подняться на пьедестал почета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
09 февраля 2024, 19:38
Аукцион на проведение ремонта более 10 километров дорог объявили в Богородском округе
Медиаархив Подмосковья
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Аукцион на выполнение ремонта автомобильных дорог в Богородском округе объявили в Подмосковье. Планируется разыграть три лота на сумму более 122 миллионов рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, по итогам торгов в Богородском городском округе отремонтируют более 10 километров автомобильных дорог.

Заказчиком выступает администрация округа, заявку можно подать до 16 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Богородский
09 февраля 2024, 18:41
Разработка «Мособлгаза» вошла в топ-20 продаваемого газового оборудования в России
Мособлгаз
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Компания «Мособлгаз» представила линейку газового оборудования собственных торговых марок MOGUCHI и Cervus на международной выставке комплексных инженерных решений «Акватерм-2024». По оценке независимых экспертов оборудование компании вошло в топ-20 продаваемого газового оборудования на территории России.

Компания также представила энергонезависимый котел MOGUCHI. Он предназначен для работы как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Прибор обладает защитой от задувания пламени благодаря особой конструкции стабилизатора тяги.

Оборудование отвечает современным требованиям и стандартам качества, при этом его стоимость остается доступной для широкой аудитории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ

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