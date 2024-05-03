Михаил Ежокин покинул пост главы городского округа Домодедово
Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
«Временное исполнение полномочий главы возложено на заместителя главы городского округа Домодедово Московской области Евгению Хрусталеву», - рассказали в ведомстве.
И добавили, что Хрусталева ранее занималась вопросами разграничения государственного и муниципального имущества, недвижимого имущества и сделок с ним, землеустройства, агропромышленного комплекса городского округа, лесного хозяйства, деятельности общественных организаций в области охраны природы, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и другими важными для округа вопросами.
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