Миграционную обстановку в Ленинском округе назвали стабильной

Сейчас около 30 тысяч иностранных граждан находятся на миграционном учете в муниципалитете, причем количество вновь прибывших немного сократилось по сравнению с предыдущим 2023 годом.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому городскому округу Юрий Георгиев отметил, что сотрудники полиции активно выявляют нарушения миграционного законодательства путем проверки различных объектов, где могут находиться иностранные граждане. В случае выявления нарушений, составляются административные протоколы как на самих иностранцев, так и на юридические лица, допустившие нарушения.

«А в отношении собственников квартир, в которых числятся, но не проживают мигранты, возбуждаются уголовные дела о незаконной миграции», - указал Юрий Георгиев.

Юрий Георгиев добавил, что участковые уполномоченные полиции ежедневно проверяют адреса, по которым выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет, включая частный жилой сектор.

Работодатель, нанимающий иностранных граждан, обязан заключить с ними трудовой договор в течение трех рабочих дней и проинформировать территориальный орган по учету миграции. В случае нарушений в этой сфере, работодателю грозит штраф в размере от 400 тысяч до миллиона рублей за каждого нелегального мигранта.

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