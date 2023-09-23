МГТУ имени Баумана презентовал разработки для подмосковного пункта по переработке отходов «Восток»
Группа «ЭкоЛайн» и МГТУ имени Баумана начали сотрудничать. Представители вуза уже презентовали некоторые разработки для использования на комплексе по переработке отходов «Восток» в Московской области. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.
«Научно-исследовательский институт взял в проработку и предложение КПО Восток по очистке ливневых стоков. У МГТУ имени Баумана большой опыт и возможности в реализации проектов по очистке воды и водоподготовке», - уточнили в ведомстве.
В этом году на КПО Восток внедрили оптический сепаратор на нейросети, который за полгода работы увеличил выборку немагнитных металлов на 6%.
КПО Восток открыли в рамках нацпроекта «Экология».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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