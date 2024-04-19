19 апреля 2024, 18:17

МФЗ на трассе М-12 в Подмосковье подготовят к пиковым нагрузкам в праздники

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Многофункциональные зоны на трассе М-12 «Восток» подготовят к туристическому сезону в Подмосковье. Уже к майским праздникам их работу скорректируют так, чтобы проезд стал комфортнее для водителей и пассажиров.

Госкомпания «Автодор», представители топливных операторов и регионы объединили усилия для подготовки трассы к майским праздникам и новому туристическому сезону. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что проработан детальный план по оптимизации работы многофункциональных зон. Здесь заблаговременно проверят рабочее состояние всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов. Водителей дополнительно проинформируют о расположении МФЗ на трассе.

На время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала, при необходимости сотрудники будут в ручном режиме координировать поток клиентов. Они помогут водителям и расскажут, как избежать очередей.

На М-12 «Восток» работают 18 объектов комплексного обслуживания. В разной стадии реализации находятся еще 10 точек.

Полноценный запуск 810-километрового участка от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года, после чего сотни тысяч автомобилистов отправились в поездку по новой магистрали. Первые месяцы эксплуатации трассы помогли понять, какие работы нужно провести, чтобы проезд стал еще комфортнее.

Строительство М-12 продолжается - в конце этого года дорогу продлят до Екатеринбурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Праздники Дороги
19 апреля 2024, 19:05
Братские могилы благоустроят в Солнечногорске ко Дню Победы
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В рамках месяца чистоты и благоустройства в Солнечногорске начали приводить в порядок места захоронений ветеранов и братские могилы. Работы проводятся в преддверии Пасхи и празднования 79-й годовщины Дня Победы.

Первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай проверил, как осуществляется уборка территорий на данных объектах.

Он отметил, что все необходимые инструменты и оборудование подготовлены, а также организован сбор и вывоз отходов. Отдельное внимание уделено подготовке братских могил и захоронений ветеранов, что является приоритетным направлением работы.

В этом году планируется провести комплексные работы по благоустройству на всех кладбищах муниципалитета, а также привести в порядок элементы малой архитектуры, постаменты, памятники и мемориалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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День Победы 9 мая Пасха Солнечногорск
19 апреля 2024, 18:56
Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству Центрального парка в Лобне
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне. Настоящим подарком для горожан станет его открытие ко Дню города.

По его словам, в каждом городе есть места, особенно дорогие сердцу жителей, где прошло их детство и которые хранят теплые воспоминания. Парк построили в 1969 году, и все, что раньше радовало горожан - лодочки, качели, скамейки, сильно устарело. Жители Лобни хотели бы, чтобы в парке появились новые детские площадки, аттракционы, ухоженные газоны и пруд.

«Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновленный парк», - рассказал Воробьев.

В парке проложат новые тропинки, а старые отремонтируют. В центральной части создадут зону для проведения культурных мероприятий - танцевальную площадку с амфитеатром и площадь со сценой, напротив которой разместят кафе с трибуной.

Кроме того, в парке появятся новые зоны отдыха с удобными скамейками. Благоустроят и территорию рядом с прудом. Там оборудуют смотровую площадку.

В парке снова запустят паровозик, который провезет гостей по всем основным достопримечательностям парка. Для малышей построят автогородок с мини-заправками и дорожками. Дети смогут не только играючи выучить правила дорожного движения, но и даже получить права.

Подмосковные предприниматели рассказали губернатору о своих идеях, которые они хотели бы воплотить в Центральном парке Лобни.

Управляющий партнер и генеральный директор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов планирует открыть в парке прокат велосипедов и веломобилей, а также несколько аттракционов - в левой части парка установить детскую карусель.

«Кроме того, установим так называемую „прыгалку“, суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить веревочный парк для детишек», - поделился планами Тюльпанов.

А компания «Ледовый сервис» планирует построить многофункциональное стационарное сооружение. Зимой там зальют каток, а летом установят спортивную площадку.

По словам директора дирекции парков Лобни Павла Перепелко, после реконструкции на 17 гектарах территории появятся аттракционы, игровые площадки, ресторан, кафе и много другое.

«В Лобне до этого уже были благоустроены три парка. Этот - единственный, который еще остался из „прошлой жизни“. Задача - завершить все работы 31 июля», - рассказал Перепелко.

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Благоустройство Лобня Андрей Воробьев Парки
19 апреля 2024, 18:08
Роман Назаров взял под контроль вопросы ЖКХ в Солнечногорске
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Встреча жителей с уполномоченным главы городского округа Солнечногорск Романом Назаровым прошла в поселке Санаторий ВМФ. Главными темами обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения и благоустройства.

Жителей поселка волновали ремонт котельной и дороги за детским садом, обустройство тротуара на выходе к Ленинградскому шоссе, парковочных мест во дворах и игровых площадок. Обсудили и отсутствие в шаговой доступности отделения «Почты России», филиала «МосОблЕИРЦ», спортивных секций и творческих кружков для детей.

Еще одной важной темой стала работа общественного транспорта. Автобус № 22 ходит не по расписанию и с большим перерывом среди дня.

Все озвученные жителями задачи передали для решения ответственным ведомствам и службам.

«Такой формат непосредственного общения с нашими жителями позволяет нам лучше понять проблематику и наметить направления совместной работы. Теперь самое главное - результат: что мы с коллегами сделаем по тем обращениям, которые сегодня были услышаны», - сказал Роман Назаров.

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ЖКХ Солнечногорск
19 апреля 2024, 18:03
Завод косметики нарастил производительность в Ступине
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на предприятии по производству уходовой косметики «Дина+» в Подмосковье. Компании удалось увеличить выработку на 38%.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали производство и фасовку косметической продукции. Там удалось на 12% сократить время протекания процесса, на 21% снизить запасы в потоке и на 38% увеличить выработку.

«Сейчас компания вступает в следующую фазу проекта - тиражирование и совершенствование. Составлен план на следующие 2,5 года по распространению принципов бережливого производства на все предприятие», - рассказали в министерстве.

Компания «Дина » заработала в 1993 году. Она занимается изготовлением косметики и имеет свою научную лабораторию для создания уникальных рецептов.

Присоединиться к нацпроекту предприниматели могут, подав заявку через портал Производительность.рф или в подмосковном РЦК.

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Заводы Промышленность Косметика

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