МФЦ в Лобне исполнилось 10 лет

Жители Лобни в многофункциональном центре получили свыше 100 тысяч услуг и консультаций в 2023 году. Специалисты отметили, что за год возросла популярность специальных зон, где жители подают заявления в электронном формате.

Напомним, основной офис МФЦ работает в Лобне по адресу: улица Ленина, дом № 21.

«За чуткость и отзывчивость, за грамотность и ответственность я хочу поблагодарить всех своих работников. Вместе мы осваиваем новые услуги и новые программы. Вместе мы познаем трудности в работе и сообща решаем все рабочие моменты. Мы, хоть и небольшой, но крепкий и слаженный коллектив», - отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.

Сегодня Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в регионе.

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