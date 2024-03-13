МФЦ Солнечногорска стал лучшим в Подмосковье по положительным оценкам заявителей за 2023 год
Московский областной многофункциональный центр составил рейтинг лучших офисов «Мои документы» по итогам работы в 2023 году. Наибольшее количество положительных оценок заявителей получил многофункциональный центр в Солнечногорске.
Рейтинги офисов «Мои документы» составляются ежемесячно по разным показателям, самыми важными из них являются оценки заявителей, скорость и качество оказания услуг.
«Ежедневно наши офисы МФЦ в среднем обслуживают тысячу граждан, предоставляя порядка 400 услуг. Большинство из них переведено в электронный вид, что облегчает людям жизнь и позволяет подать заявление из любой точки. Работа центров совершенствуется, посетители могут получить все необходимое в режиме „одного окна“», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Главный офис «Мои документы» в Солнечногорске находится по адресу: улица Тельнова, дом № 3/2. Дополнительный офис расположен в торговом центре «Горетовский» в деревне Голубое. Также работают три цифровые зоны: в микрорайоне Тимоново, в центральной библиотеке Солнечногорска и в доме культуры «Метролог» в поселке Менделеево.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.
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