13 февраля 2025, 14:36

МФЦ Подмосковья назвал топ-5 услуг в 2024 году

Медиасток.рф
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В МФЦ Московской области определили пять самых популярных в 2024 году услуг, которые можно получить в любом офисе «Мои документы». Чаще всего жители региона обращались с заявлениями о регистрации недвижимости.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что этой услугой в прошлом году воспользовались более 1,2 миллиона граждан.

«На втором и третьем местах находятся услуги по подтверждению учетной записи в ЕСИА и выдача готовых результатов, которые поступили в личный кабинет пользователей портала госуслуг. За ними обратились свыше 870 и 760 тысяч раз соответственно», - отметила директор МФЦ Галина Варганова.

На четвертой строчке оказалась выдача СНИЛС. Замыкает пятерку наиболее популярных услуг получение паспорта гражданина Российской Федерации.

Недвижимость МФЦ
13 февраля 2025, 15:39
Врач онкодиспансера Подмосковья выступил на международной конференции
Московский областной онкологический диспансер
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В Саудовской Аравии состоялась Международная конференция PSOGI по лечению канцероматоза брюшины. На мероприятии выступил специалист Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

На конференцию приехали 400 специалистов со всего мира.

«В 2020 году врачи отделения онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера впервые в мире провели комбинированную циторедуктивную экстирпацию матки с придатками с резекцией большого сальника и внутрибрюшной аэрозольной химиотерапией под давлением (PIPAC)», - отметил Дзасохов.

По его словам, это первая операция такого рода. Биопсия после операции показала, что метастазы полностью исчезли из брюшины. Врач уточнил, что эти результаты «крайне обнадеживают».

Выступление подмосковного специалиста на конференции в Саудовской Аравии стало важным шагом к победе над канцероматозом брюшины.

Больницы Саудовская Аравия Врачи Рак Онкология
13 февраля 2025, 15:36
Восемь участников ВОВ стали почетными гражданами Можайска
Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
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На заседании Совета депутатов Можайского округа звание «Почетный гражданин» присвоили восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете. Скоро им вручат специальные знаки и удостоверения.

Идею присвоения званий предложило Министерство обороны Российской Федерации. Поддержку оказал президент России Владимир Путин.

Так, почетным гражданином Можайского округа стала фронтовик Нина Копина. Она была свидетельницей боя «на безымянной высоте» у деревни Рубежанка Калужской области.

Кроме того, звание получили освобождавшая Киев радист-телеграфист Клавдия Ровинская, освобождавшая Белоруссию санинструктор Анастасия Толоконникова, ветераны-железнодорожники Татьяна Савченкова и Анастасия Золкина, Евгений Алексеев и Николай Карцев иучастник Венгерских событий Виктор Драгин.

Ранее мы рассказывали о том, что ветеран войны Ольга Савельева в Можайске отметила 85-летие.

Можайск Великая Отечественная война
13 февраля 2025, 15:16
Две команды из Подмосковья выступят в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом
Федерация хоккея с мячом России
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Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения пройдет 18 и 19 февраля. Подмосковье на соревнованиях представят спортсмены из Красногорска и Королева.

Королевские юные хоккеисты в прошлом году впервые стали обладателями переходящего Кубка.

Финал турнира посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов.

Все игры проведут на катке на Красной площади. Торжественная церемония открытия начнется в 13.00 17 февраля со старинной русской забавы - хоккея в валенках.

Спортсмены Хоккей
13 февраля 2025, 14:59
Химпредприятие в Воскресенске увеличило выпуск удобрений на 13%
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Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ установил новый рекорд по выпуску удобрений марки NPKS. В феврале суточная выработка продукции составила 720 тонн.

Показателя удалось достичь в цехе Аммофоса № 1. По словам руководства компании, это стало возможным благодаря качественному анализу и мероприятиям, которые провели в 2024 году. В том числе капитальным ремонтам.

«Нам и ранее удавалось достигать суточного выпуска NPKS более 700 тонн в сутки. Увеличение производительности без существенного роста затрат на энергетику - это важный шаг в повышении эффективности производства», - отметил главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков.

Отметим, что NPKS - это марка универсальных комплексных азотно-фосфорно-калийных гранулированных удобрений. Они подходят для всех сельскохозяйственных культур и типов почв.

Воскресенск Промышленность

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