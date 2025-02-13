МФЦ Подмосковья назвал топ-5 услуг в 2024 году
В МФЦ Московской области определили пять самых популярных в 2024 году услуг, которые можно получить в любом офисе «Мои документы». Чаще всего жители региона обращались с заявлениями о регистрации недвижимости.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что этой услугой в прошлом году воспользовались более 1,2 миллиона граждан.
«На втором и третьем местах находятся услуги по подтверждению учетной записи в ЕСИА и выдача готовых результатов, которые поступили в личный кабинет пользователей портала госуслуг. За ними обратились свыше 870 и 760 тысяч раз соответственно», - отметила директор МФЦ Галина Варганова.
На четвертой строчке оказалась выдача СНИЛС. Замыкает пятерку наиболее популярных услуг получение паспорта гражданина Российской Федерации.