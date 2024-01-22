Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Мытищах

Игра открыла новый сезон следж-хоккея или, как его еще называют, хоккея на санях. На центральном катке в Мытищах встретились «Феникс» из Подмосковья и «Белые медведи» из Москвы. В обеих командах выступали игроки паралимпийской сборной России.

Еще до начала встречи «Феникс» считался фаворитом. Клуб - один из сильнейших в России. У спортсменов уже есть семь чемпионских титулов. Поэтому победа команды стала закономерной. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Феникса».

Награды победителям торжественно вручил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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