27 августа 2024, 11:07

Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Чехове

Телеканал «360»
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Соревнования в рамках летнего кубка главы прошли в Воскресенске. В них поучаствовали команды из нескольких городов страны.

Турнир в Чехове выиграла команда из Луганска. Тамбовчане заняли второе место. Хозяева поля оказались на третьей строчке турнирной таблицы.

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Побороться за победу на летнем кубке главы в Чехов приехали команды из Луганска, Нижнего Новгорода и Тамбова. Возраст участников соревнований - от 10 до 17 лет.

«Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Собакину, который уделяет большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, помогает в проведении турнира. Ну и, конечно, хоккейный клуб „Гранит“, который принял нас в большую хоккейную семью, огромное спасибо!», - поделился главный тренер команды «Гранит следж» Владимир Тернавский.

Первый матч команда из Луганска выиграла у Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Во второй встрече стартового дня состязаний хозяева льда сыграли «Гранит-Следж» и «Волчата» из Тамбова.

Спортсмены Хоккей Чехов
27 августа 2024, 11:26
Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе
Министерство ЖКХ Московской области
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Масштабные ремонтные работы детского сада завершили в центральном районе Мариуполя. Дошкольное образовательное учреждение пострадало во время боевых действий. Подмосковным строителям удалось восстановить объект, подготовив его к приему детей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Рабочие восстановили конструкцию здания, кровлю и фасад, а также заменили системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения. Помимо этого, в детском саду установили пластиковые окна, провели внутреннюю отделку, а также системы видеонаблюдения.

Обновленное учреждение сможет принять 145 детей в семи группах, включая логопедическую и коррекционную.

Напомним, проектом восстановления руководили ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Детские сады
27 августа 2024, 11:05
Дети из нуждающихся семей в Воскресенске получили школьные канцтовары
Телеканал «360»
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Почти 40 детей получили школьные товары к 1 сентября в Воскресенске. Там завершилась акция по сбору канцтоваров для ребят из нуждающихся семей.

В этом году в Воскресенске к первому классу подготовили 39 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организовали благотворительный сбор школьных товаров сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Дорогие дети! Вы идете в первый класс, впереди открыты все дороги. Я уверен, вы будете радовать своих родителей хорошим поведением, будете слушать учителей, а мы вас поддержим», - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Принимали участие депутаты, предприниматели, организации, предприятия, неравнодушные граждане. Мы набрали больше портфелей, но наши семьи нуждаются не только в школьных принадлежностях для первоклассников. Там нуждаются и другие ребята, которые идут в школу. Так что мы все ранцы, все принадлежности раздадим семьям», - сказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенска Ольга Махрова.

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Благотворительность Дети Воскресенск
27 августа 2024, 10:38
Проект благоустройства в Ступине победил на всероссийском конкурсе
Министерство благоустройства МО
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Проект по благоустройству проспекта Победы в Ступине одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства Московской области.

Проект предусматривает превращение транзитной зоны проспекта в прогулочную с новыми объектами притяжения и улучшением уже существующих. Центральная пешеходная зона проспекта станет важным элементом «зеленого» каркаса города, связывая северные бульвары с главной площадью на юге.

«С 2018 года регион получил более 3,02 миллиарда рублей на реализацию проектов-победителей. Мы всегда учитываем историческое наследие при проектировании и выбираем самые востребованные у жителей территории», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Концепция проекта также учитывает сложившиеся пешеходные маршруты, а пешеходную зону разделят на центральную прогулочную часть и второстепенные участки вдоль зданий. Также проект акцентирует внимание на историческом и культурном наследии города. Всего на его реализацию выделено 96,7 миллиона рублей.

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Благоустройство Ступино конкурсы
27 августа 2024, 10:07
Активных жителей Фрянова наградили в День рабочего поселка
Телеканал «360»
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В парке усадьбы «Фряново» отметили День поселка. Здесь прошли мастер-классы, концерт, а также награждение активных жителей и юбиляров семейной жизни.

День поселка Фряново отметили в парке одноименной усадьбы. Для жителей работали выставки и ярмарки. На мероприятии организовали пункты сбора помощи жителям Курской и Белгородской областей.

Также на площади жителей рабочего поселка наградили за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Фрянова. В Год семьи отметили и юбиляров семейной жизни.

«Сегодня наш поселок отмечает свой День рождения. От лица главы городского округа Щелково Андрея Булгакова и от себя лично поздравляю всех с этим праздником. Наш поселок находится далеко, самый крайний в округе, но он самый лучший для нас, самый хороший. И поэтому наш поселок развивается. Мы его любим. Мы его бережем», - прокомментировала начальник отдела по развитию территорий рабочего поселка Фряново Наталья Кочерыгина.

Кроме того, на сцене выступили участники художественной самодеятельности и профессиональные артисты. Для детей устроили фестиваль красок и пенную дискотеку.

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Праздники Семья Щелково

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