Межрегиональный конгресс анестезиологов прошел в МОНИКИ

Как сообщили в Минздраве Подмосковья, главными темами конференции стали организация анестезиолого-реанимационной службы в России, мониторинг безопасности пациентов, разбор разных критических состояний и другие. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, работа анестезиологов очень важна, поэтому для них и других медиков действуют меры поддержки.

«Не зря говорят, что наиболее подвержены эмоциональному выгоранию специалисты именно этой профессии. Именно поэтому в регионе предусмотрены беспрецедентные меры социальной поддержки как для уже работающих врачей, так и для привлечения новых специалистов. Это и „Социальная ипотека“, компенсация аренды жилья, предоставление бесплатного земельного участка, программа „Приведи друга“ и многие другие», - сказа он.

С докладами выступили сотрудники МОНИКИ, в том числе главный анестезиолог-реаниматолог Подмосковья Алексей Овезов, профессора Ефим Шифман, Игорь Козлов и Алексей Старченко. Медиков наградили благодарственными письмами губернатора и почетными грамотами.

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