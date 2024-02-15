Межпанельные швы отремонтируют в доме № 6 на улице Пушкина в Лобне

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Участниками встречи стали заместитель главы городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представители управляющей компании «Домовладение» и муниципальный депутат Дмитрий Краснов.

На прошлой выездной администрации жители многоэтажки на улице Пушкина обратились к Анне Николаевне по поводу содержания дома.

«Работы текущего характера, такие как замена лампочек в подъездах, ремонт доводчиков, уборка снега, выполнят в ближайшие дни. Более глобальные проблемы, такие как локальный ремонт межпанельных швов, договорились устранить в период благоприятных условий», - рассказала Анна Тураева.

Также запланировали провести общее собрание собственников, выбрать председателя совета дома и определить перечень работ на 2024 год. Управляющая компания «Домовладение» поможет организовать голосование и подготовит отчет о выполненных работах к концу года.

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