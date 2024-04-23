Межпанельные швы отремонтировали в 600 домах Подмосковья с января

В городском округе Домодедово работы провели, к примеру, в Северном микрорайоне на Речной улице, в Центральном микрорайоне на улицах Коломийца и Кирова. Швы отремонтировали также в селе Ильинское на Бригадной улице.

В случае возникновения проблем в жилищно-коммунальной сфере можно оставить заявку по номеру 122*4, где вызов примет робот Женя. Или обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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