Межокружной турнир по регби-7 среди девочек прошел в Лосино-Петровском

В состязаниях по регби-7 принимали участие воспитанницы детско-юношеской спортивной школы из Лосино-Петровского. Это две команды в возрастной категории 12-13 лет.

Соперницами регбисток из Лосино-Петровского были спортсменки сборной Нижегородской области, спортивной школы олимпийского резерва города Губкин, Центрального спортивного клуба армии, детского семейного регбийного клуба «Шторм».

В групповом этапе первая команда из Лосино-Перовского вышла в полуфинал, где со счетом 15:10 одержала победу над сборной Курской области и стала финалистом. Спортсменки из второй команды после состязаний группового этапа финишировали на месте и продолжили бороться за девятые-двенадцатые места. В результате они завершили игру на строчке турнира, а регбистки из первой команды Лосино-Петровского в финале за золото соревнований обошли сборную «Московской академии регби» и стали победителями среди команд до 14 лет.

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