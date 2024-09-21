21 сентября 2024, 20:57

Межокружной турнир по регби-7 среди девочек прошел в Лосино-Петровском

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Впервые в истории женского регби-7 в Лосино-Петровском городском округе прошел турнир между спортсменками Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участницами стали девочки в возрасте 12-15 лет.

В состязаниях по регби-7 принимали участие воспитанницы детско-юношеской спортивной школы из Лосино-Петровского. Это две команды в возрастной категории 12-13 лет.

Соперницами регбисток из Лосино-Петровского были спортсменки сборной Нижегородской области, спортивной школы олимпийского резерва города Губкин, Центрального спортивного клуба армии, детского семейного регбийного клуба «Шторм».

В групповом этапе первая команда из Лосино-Перовского вышла в полуфинал, где со счетом 15:10 одержала победу над сборной Курской области и стала финалистом. Спортсменки из второй команды после состязаний группового этапа финишировали на месте и продолжили бороться за девятые-двенадцатые места. В результате они завершили игру на строчке турнира, а регбистки из первой команды Лосино-Петровского в финале за золото соревнований обошли сборную «Московской академии регби» и стали победителями среди команд до 14 лет.

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Спортсмены Лосино-Петровский Регби
21 сентября 2024, 21:37
Готовность системы теплоснабжения к зиме проверили в микрорайоне Силикат
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Временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Михаил Соболев проверил подготовку котельной в микрорайоне Силикат к осенне-зимнему периоду. Объект снабжает теплом два многоквартирных дома по Карьерной улице.

В котельной микрорайона Силикат отремонтировали и проверили технологическое оборудование. Котельная готова для подачи тепла в многоквартирные дома.

Также Михаил Соболев осмотрел водозаборный узел, насосную технику и водопроводные сети. Оборудование исправно и готово к отопительному сезону.

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Отопление Котельники
21 сентября 2024, 21:11
Замглавы Лосино-Петровского проверил качество водоснабжения в Солнечном
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Выездная встреча заместителя главы Лосино-Петровского Романа Мещерякова с директором управляющей компании «Хту» и горожанами прошла в микрорайоне Солнечный. Обсудили качество водоснабжения и ремонт теплосетей.

По поручению главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава выездные встречи с горожанами и осмотр территорий проводит его заместитель Роман Мещеряков.

Жители микрорайона Солнечный пожаловались на низкое качество водоснабжения. На встрече взяли пробу воды, при визуальном осмотре примесей и грязи не выявили, но обнаружили запах. Комиссия приняла решение провести независимый анализ холодной и горячей воды.

Также на встрече собравшихся интересовал срок завершения работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Подрядчик пообещал обновить системы теплоснабжения в течение двух недель.

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Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский Ремонтные работы
21 сентября 2024, 18:26
Министр энергетики Подмосковья проверил работы на новых котельных в Пушкино
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Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов проверил, как идут работы на объектах теплоснабжения в городском округе Пушкинский. Особое внимание глава ведомства уделил четырем ключевым точкам.

«Когда я говорю о контроле работ на объектах - это не только и не столько отчеты на бумаге. В первую очередь - незапланированные визиты на место проведения ремонта. Так мы точно знаем о количестве занятых сотрудников, темпах и стадиях проводимых работ», - рассказал Воропанов.

Министр осмотрел стройплощадку на Авиационном проспекте 13а. Там рабочие готовят площадку под фундамент, где установят блочно-модульную котельную. Также идет прокладка теплотрассы. Проверил работы на улице Горького, 24, где планируется монтаж гидрострелки.

На Московской проспекте, 55 на реконструкции котельной заняты 15 рабочих, туда привезли дополнительные стройматериалы. На улице Тургенева, 24 идет заливка бетонного основания под котельную. Рабочие также занимаются укладкой теплосети.

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Работа Пушкино
21 сентября 2024, 17:07
Министр ЖКХ Московской области проверил состояние котельных в Воскресенске
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Подготовку к отопительному сезону в Воскресенске оценил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Он посетил объекты теплоснабжения, на которых идут ремонтные работы.

Антон Велиховский, а также глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, представители «Газпром теплоэнерго МО» и профильные специалисты выехали на объекты теплоснабжения в округе.

«В связи с тем, что до отопительного сезона осталось немного времени, проверили готовность объектов в Воскресенске. Уже через несколько дней мы планируем начать пробные запуски отопления в социальные объекты. Мы провели штаб по подготовке, выехали на объекты, где ведутся ремонтные работы. Такие выезды будут носить регулярный характер. Глава муниципалитета лично курирует вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону», - сказал Антон Велиховский.

Сейчас газовые котлы демонтируют в котельных Белоозерского и микрорайонах Лопатинский и Новлянский. Уже завершили работы на котельной в микрорайоне Москворецкий.

Трубы отопления меняют на улице Быковского в микрорайоне Фетровой. Здесь срок окончания работ - конец сентября.

Отметим, что мероприятие прошло по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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ЖКХ Отопление Воскресенск

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