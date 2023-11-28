Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Павловском Посаде

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Московскую область представляли спортсмены из пяти округов: Лыткарина, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны. Игорь Константинов из Лыткарина одержал досрочную победу удушающим приемом в первом раунде.

​«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углубленной, много боролся и пару раз в неделю спарринговал», - поделился впечатлениями Константинов.

Михаил Полухин из Балашихи одолел соперника из Таджикистана техническим нокаутом, а Эмин Алоян из Коломны удушающим приемом в третьем раунде выиграл Алибега Алибегова из Москвы.

​Игнат Савченко из Балашихи техническим нокаутом в первом раунде победил Мухаммадали Ганиева из Узбекистана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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