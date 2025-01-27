Международный турнир по настольному хоккею прошел в Реутове

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Игроков-любителей пришли отметить депутаты совета депутатов Реутова и члены «Молодой гвардии единой России». Призерам состязаний вручили почетные дипломы. Победитель получил на память еще и фирменную кружку Российской федерации настольного хоккея.

На следующий день в Центре культуры и искусств городского округа Реутов прошел V этап Кубка столицы. Он объединил игроков, которые выступают на профессиональном уровне.

«Великолепный турнир! Я не первый раз приезжаю в Реутов и всегда отмечаю отличную организацию соревнований!» - рассказал победитель турнира Дмитрий Петров.

По словам исполняющего обязанности президента Российской федерации настольного хоккея Владислава Момата, в Реутове создали прекрасные условия для организации соревнований по настольному хоккею. Он поблагодарил администрацию муниципалитета, совет депутатов и всех тех, кто помогает в проведении турниров.

«Сегодня наукоград - центр развития настольного хоккея в столичном регионе. Мы запланировали проведение здесь самых значимых турниров в Российской Федерации», - добавил он.

Отметим, что в феврале в Реутове пройдет этап чемпионата Москвы и Московской области, а также очередной тур Кубка столицы.