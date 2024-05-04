Международный турнир по художественной гимнастике прошел в Чехове

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Турнир проходит уже более 20 лет. Он вырос из локальных состязаний, которые проводились среди спортсменов первой в округе школы гимнастики.

«Мы стараемся сделать наш турнир необычным, чтобы это был не просто турнир, а праздник для детей. Поэтому мы стараемся рассказывать о своем городе, делать какие-то экскурсии для детей», - рассказала старший тренер отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» городского округа Чехов Елена Борисова.

Соревнования длятся три дня. Судьи оценивают групповые и индивидуальные выступления. Победители получили кубки, медали и грамоты, а также большие игрушки. Розовые пантеры - новый символ турнира.