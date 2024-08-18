Международный турнир по гандболу «Кубок губернатора» открыли в Чехове
Церемония открытия международного турнира по гандболу «Кубок губернатора» прошла во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове. Сборная Ирана «Табас» и «Пермские медведи» сыграли первый матч.
Обе команды забирали друг у друга преимущество, однако «Пермские медведи» сумели победить со счетом 28:23.
Торжественное открытие кубка прошло после первого матча. Творческие коллективы Чехова вышли на паркет дворца спорта «Олимпийский».
Действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» сразились с командой гандбольного клуба «Минск». В первом тайме игра шла на равных, но во втором - хозяева площадки забили несколько голов и определили исход матча. «Медведи» победили со счетом 41:31.
«Мы хорошо сыграли в защите, несмотря даже на большой счет. Мы не плохо отстояли, отработали и убежали в быстрые контратаки», - прокомментировал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.
«Кубок губернатора» Московской области Андрея Воробьева проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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