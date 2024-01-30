Международный турнир по большому теннису начался в Красногорске
Соревнования за зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева начались в Красногорске. В Минспорте Подмосковья рассказали о турнире.
На соревнования приехали более 90 участников из 22 регионов России.
«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет и моложе - для участия необходимо иметь второй взрослый разряд. Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете», - отметил вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.
Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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