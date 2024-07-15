Международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA» прошел в Серпухове
Уникальные международные соревнования по боксу «Ночь чемпионов IBA» прошли в Серпухове. Зрителями турнира стали более 10 тысяч человек, о чем сообщили в Минспорте Московской области.
Турнир собрал обладателей чемпионских поясов WBA и IBA, чемпионов мира и Европы, победителей и призеров Олимпиад.
В главном поединке вечера титул чемпиона WBA завоевал Муслим Гаджимагомедов, одолев техническим нокаутом представителя Китая Чжана Чжаосиня. В главном событии турнира Альберт Батыргазиев отправил в нокаут ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA.
Подмосковный боксер Дмитрий Двали провел поединок с Шахобиддином Зоировым из Узбекистана. Исход встречи решили судьи, зафиксировав ничью.
«Шахобиддин Зоиров - это легенда олимпийского бокса. Я рад, что мне удалось с ним побоксировать. Пользуясь случаем, хочу также выразить свои соболезнования в связи с тем, что великий тренер, легенда олимпийского бокса Сергей Юрьевич Смирнов покинул нас. Для меня это великий человек», - поделился эмоциями сразу после боя Дмитрий Двали.
Еще один спортсмен из Подмосковья Василий Егоров успешно дебютировал на профессиональном ринге, взяв верх над филиппинцем Хосе Эспинасой единогласным решением судей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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