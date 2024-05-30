Международный театральный фестиваль «Русская классика» завершился в Лобне
В городском округе Лобня завершил свою работу Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня-2024». Он проходил в течение трех недель.
Церемонию закрытия посетила глава муниципалитета Анна Кротова. Она поблагодарила всех причастных за участие, организацию и проведение праздника театра.
«Спектакли по русским классическим произведениям поставлены в совершенно разных видах и жанрах. И от этого интерес зрителей к „Русской классике“ только растет. Без всякого преувеличения фестиваль - наша гордость и визитная карточка нашего города. Будем ждать новых встреч», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Фестиваль «Русская классика» - традиционный. В этом году он прошел в Лобне в 28 раз. В фестивале приняли участие коллективы из России, а также из Кыргызстана, Ирана, Китая и Северной Македонии.
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