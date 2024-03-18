18 марта 2024, 13:30

Международный шахматный турнир начался в гимназии в Одинцове

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Международный открытый Кубок по шахматам гимназии имени Е. М. Примакова стартовал в Одинцовском городском округе. Шестеро гимназистов сразятся с титулованными шахматистами из разных стран.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Алексея Перова, в стенах гимназии собрались шахматисты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

​«В течение шести дней спортсмены будут состязаться в этой прекрасной интеллектуальной дисциплине. Уверен, что все участники получат настоящее удовольствие от сыгранных партий, а итогом турнира станет укрепление дружбы между шахматистами разных стран», - рассказал Перов.

Он отметил, что гимназисты уже два года подряд блестяще выступают на престижных шахматных турнирах.

Как рассказал главный судья турнира, международный арбитр, почетный президент Федерации шахмат Московской области Михаил Крюков, эти соревнования смело можно назвать уникальными, ведь впервые в истории шахмат учащиеся одной общеобразовательной школы стали соискателями на нормы «международного мастера».

«Соревнования соответствуют всем правилам и всем нормам ФИДЕ. Если обратить внимание, то соискатели международного звания здесь ребята 12-13 лет, это надежда шахмат России. Партии турнира будут демонстрироваться в режиме онлайн в десятках стран мира», - пояснил Крюков.

Юные шахматисты сразятся за титул «международный мастер», выше которого лишь одно звание в классификации - «международный гроссмейстер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены Школьники
18 марта 2024, 13:56
Спортсменки из Одинцова выиграли серебро на турнире по волейболу в Новосибирской области
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Женская команда «Заречье-Одинцово» заняла 2-е место на турнире по волейболу «Горячий снег». В финальном матче волейболистки из Одинцова уступили команде «Спартак» из Брянска. Игра закончилась со счетом 2:1.

Соревнования проходили на территории Центра социальной поддержки молодежи и юношества имени Заслонова в Новосибирской области. Турнир «Горячий снег» в этом году стал международным. Участие в нем приняли 14 мужских и 14 женских команд из России, Белоруссии, Казахстана и Индии.

Соревнования поддержала Всероссийская федерация волейбола и Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

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Одинцово Спортсмены
18 марта 2024, 13:45
Электрическую подстанцию построят у дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» в июне построят трансформаторную подстанцию для электроснабжения строящегося многоквартирного дома на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом-Посаде.  Работы ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Энергетики установят подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 630 киловольт-ампер и построят две кабельные линии протяженностью по 155 метров. Мощность электроснабжения в 180 квартирах - 262 киловатта.

В «Мособлэнерго» напомнили, что заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через сайт moetp.ru.

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Электричество Сергиев Посад
18 марта 2024, 13:37
Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Фермерский фестиваль пройдет в Королева с 22 по 24 марта. На нем фермеры представят свои продкты и авторские изделия.

Для гостей фестиваля проведут ярмарку, где они смогут приобрести натуральную продукцию и попробовать блюда по традиционным рецептам в русской печи. Им представят разнообразные сорта сыров, молочную продукцию, мед, мясные и рыбные деликатесы.

Посетители также смогут посетить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек.

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Фестивали
18 марта 2024, 13:35
Соревнования по волейболу пройдут в Одинцове 31 марта
фото: пресс-служба "Заречье-Одинцово"
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Финал школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу, турнир «Волейбольная семья» и соревнования «Волейбольные старты» пройдут в Подмосковье 31 марта. Свое мастерство продемонстрируют 16 команд общеобразовательных учреждений Одинцова и Власихи.

Спортивные мероприятия проведут в волейбольном центре в Одинцове. По завершению игр состоится «Матч звезд» с участием лучших игроков команд.

Напомним, во всех соревнованиях волейбольного марафона примут участие спортсменки ВК «Заречье-Одинцово». За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер клуба. Волейболистки поддерживают свои команды в дни игр и проводят мастер-классы. Только в этом сезоне они провели 46 мастер-класса более чем для 1,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Оба спортивных сооружения расположатся на стадионе «Авангард».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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