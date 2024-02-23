Международный шахматный фестиваль стартовал в Одинцовском округе

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состязаниях примут участие более 200 квалифицированных шахматистов из более чем 30 регионов России. Среди участников более 20 международных гроссмейстеров и 30 международных мастеров.

За шахматными столами также сразятся представители России, США, Турции, Индии, Филиппин, Белоруссии, Казахстана, Армении и других - всего 11 стран-участников.

В программе фестиваля четыре турнира: классические шахматы, блиц, быстрые шахматы и классические шахматы без ограничений по рейтингу ФИДЕ. Общий призовой фонд - три миллиона рублей.

Завершатся соревнования 2 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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