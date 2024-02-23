23 февраля 2024, 19:38

Международный шахматный фестиваль стартовал в Одинцовском округе

Фото: Федерация шахмат Московской области
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Международный шахматный фестиваль — суперфинал чемпионата Московской области стартовал 23 февраля. Торжественная церемония открытия состоялась в парк-отеле «Ершово» Одинцовского городского округа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состязаниях примут участие более 200 квалифицированных шахматистов из более чем 30 регионов России. Среди участников более 20 международных гроссмейстеров и 30 международных мастеров.

За шахматными столами также сразятся представители России, США, Турции, Индии, Филиппин, Белоруссии, Казахстана, Армении и других - всего 11 стран-участников.

В программе фестиваля четыре турнира: классические шахматы, блиц, быстрые шахматы и классические шахматы без ограничений по рейтингу ФИДЕ. Общий призовой фонд - три миллиона рублей.

Завершатся соревнования 2 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены
23 февраля 2024, 20:07
Новый цех по программе «Земля за один рубль» появился в технопарке «Импульс» в Домодедове
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Технопарк «Импульс» построил новый производственный цех площадью более двух тысяч квадратных метров в Домодедове. Землю для строительства предприниматели получили по программе «Земля за один рубль».

Ожидается, что новый цех позволит увеличить объем выпускаемой продукции с двух до пяти тысяч гидромолотов, производство которых начнется через месяц. Предприятие также выпускает сельскохозяйственное, лесное и коммунальное оборудование.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин выразил поддержку и пожелал «Импульсу» войти в десятку мировых лидеров по производству навесного оборудования к 2027 году.

«Сейчас то время, когда такие предприятия, как ваше, двигают прогресс всей России. Вы осуществляете технологическую безопасность страны. У вас свои изделия, свои наработки, свои перспективы, свои планы», - заявил на встрече с сотрудниками предприятия Ежокин.

За последние пять лет коллектив «Импульса» увеличился в несколько раз, и сегодня на предприятии работают 1200 человек, включая молодых специалистов и выпускников колледжа «Московия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Город Домодедово
23 февраля 2024, 19:16
Сотрудники администрации выявили нарушения в пяти торговых точках Котельников
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Рейд по торговым точкам провели сотрудники администрации города совместно с представителями правоохранительных органов в Котельниках. У продавцов некоторых магазинов не оказалось санитарных книжек.

По словам начальника отдела по защите прав потребителей администрации городского округа Котельники Романа Цыганова, рейд провели после неоднократных обращений жителей.

«К нам регулярно обращаются жители с жалобами на ненадлежащее состояние мест торговли - как стационарных, так и нестационарных. На этот раз мы проверили пять торговых точек, расположенных по адресам: Кузьминская, 15, Кузьминская, 17 - два магазина, Строителей, 5, Белая Дача, 13», - рассказал Цыганов.

Он добавил, что чаще всего у продавцов отсутствует санитарная книжка, а правилами пожарной безопасности сотрудники магазинов пренебрегают - в торговых точках не работает пожарная сигнализация.

«У одного предприятия истек срок разрешения на рекламную вывеску, ее необходимо будет демонтировать, предписание о снятии уже выписано», - пояснил Цыганов.

Также от отметил, что по всем выявленным нарушениям выпишут протоколы, составят предписания и разошлют в соответствующие ведомства: в налоговую службу, МЧС, Роспотребнадзор».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Котельники
23 февраля 2024, 18:56
Поликлинику в Лобне сдадут раньше срока
Екатерина Дятловская
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Строящуюся в округе поликлинику сдадут раньше срока. Об этом рассказала ВРИП главы Лобни Анна Кротова.

По ее словам, сейчас в округе строится четыре крупных объекта. Это большая школа на две тысячи мест, поликлиника на 600 посещений в смену и два детских сада на 330 и 100 мест.

«Школа с детскими садами планируется к сдаче к 1 сентября. Больница - к концу года, и это раньше срока. Новое медучреждение возводится недалеко от поликлиники № 1 на ул. Заречная. - Мы с подрядчиками на постоянной связи, помогаем им, контролируем процесс», - рассказала Кротова.

В пятиэтажном здании целый этаж займет терапевтическое отделение. Здесь также разместится дневной стационар по нескольким направлениям и женская консультация, которую оснастят операционной для проведения малоинвазивных операций.

В поликлинике также заработает отделение медицинской реабилитации со спортзалами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Лобня Поликлиники
23 февраля 2024, 18:27
Жители 12 подмосковных округов собрали более 106 кубометров древесины на акции по утилизации елок
Министерство ЖКХ Московской области
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Ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» завершилась в Подмосковье. Мероприятие проходило на всей территории региона с 15 января по 15 февраля 2024 года.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, жители 12-ти городских округов сдавали свои новогодние ели в специально оборудованные брендированные пункты сбора, которые организовали местные администрации.

Лидером по сбору новогодних деревьев стал Реутов. Там жители сдали в пункты приема более 219 елок. Всего за время акции собрали более 106 кубометров древесины.

Региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Хартия» отправил часть собранных елок в ЗОО Базу «Мечта» для зимнего подкорма, а часть отправилась в Электрогорск для измельчения в щепу и дальнейшей переработки.

Экологическую акцию организовало Министерство ЖКХ Московской области совместно с ассоциацией председателей советов МКД, ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО и региональными операторами по обращению с ТКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Реутов Экология

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