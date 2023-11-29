Международный съезд терапевтов начался в МОНИКИ

«В системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 15 тысяч специалистов первичного звена. И мы понимаем, что именно на первичное звено ложится основная нагрузка. Сейчас в Подмосковье более 400 поликлиник и почти 470 ФАПов. Мы строим и ремонтируем объекты здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование, но понимаем, что самое главное - это вы, врачи. Подобные съезды - это возможность для специалистов обменяться опытом, обсудить насущные вопросы. Я желаю вам продуктивной работы», - поприветствовала участников фрума первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Съезд терапевтов призван объединить врачей для обсуждения новых методов диагностики и лечения. В съезде примут участие врачи из разных стран, включая США и Китай. В программе заседания, встречи, обмен опытом и презентации.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.