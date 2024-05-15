Международный профориентационный фестиваль завершился в Лыткарине

В финал вышли 69 работ. В этом году конкурс провели в трех номинациях: - «Трудовые семейные династии» - работы о людях, которые передают свое мастерство из поколения в поколение; «Один на миллион» - рассказ о выдающейся личности - наставнике или человеке редкой профессии; «Профессии будущего» - авторский взгляд на востребованные специальности в будущем.

«Как решить задачу привлечения молодежи в инженерно-техническое и педагогическое творчество - только путем проведения подобных мероприятий», - сказал исполняющий обязанности ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.

Победителей фестиваля определили в трех возрастных категориях: от 12 до 15 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года. Они получили дипломы лауреатов первой, второй и третьей степеней, а руководителей проектов наградили благодарственными письмами.

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