15 мая 2024, 22:54

Международный профориентационный фестиваль завершился в Лыткарине

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Восьмой международный профориентационный фестиваль «Творчество в профессии — 2024» завершился в Лыткарине. В конкурсе приняли участие более 113 проектов из Подмосковья, Краснодарского края и Крыма, а школьники из Казахстана и студенты из Узбекистана прислали видео открытки.

В финал вышли 69 работ. В этом году конкурс провели в трех номинациях: - «Трудовые семейные династии» - работы о людях, которые передают свое мастерство из поколения в поколение; «Один на миллион» - рассказ о выдающейся личности - наставнике или человеке редкой профессии; «Профессии будущего» - авторский взгляд на востребованные специальности в будущем.

«Как решить задачу привлечения молодежи в инженерно-техническое и педагогическое творчество - только путем проведения подобных мероприятий», - сказал исполняющий обязанности ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.

Победителей фестиваля определили в трех возрастных категориях: от 12 до 15 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года. Они получили дипломы лауреатов первой, второй и третьей степеней, а руководителей проектов наградили благодарственными письмами.

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Молодежь Школьники Фестивали Лыткарино Образование
15 мая 2024, 23:47
Эндоскопическую операцию по удалению межпозвонковой грыжи впервые провели в Подольской больнице
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Операцию по новой методике лечения патологии позвоночника провели в Подольской областной клинической больнице. Петербургский нейрохирург, кандидат медицинских наук Дахир Абуков с помощью бипортальной эндоскопической технологии удалил грыжу пациентке.

По словам Абукова, бипортальная эндоскопическая технология набирает популярность и со временем может стать «золотым стандартом» лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

«Пациентке через три маленьких прокола мы устранили очень большой объем проблем. Раньше для лечения мы бы делали большие разрезы, устанавливали имплантаты, то есть, была бы длительная операция, длительная реабилитация. Большой разрез - большой риск инфекции, дольше заживает. В данном случае, у пациентки три маленьких проколола, три шва», - пояснил Абуков.

Новое эндоскопическое оборудование поступило в Подольскую областную клиническую больницу в конце прошлого года.

«Отделение нейрохирургии в Подольске стремится использовать все современные технологии, которые существуют в медицине. Тем самым мы приближаем уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области», - отметил заведующий нейрохирургическим отделением ПОКБ, врач-нейрохирург Михаил Землянский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Подольск Больницы Медицина Технологии
15 мая 2024, 21:59
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» стартовал в Клину
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Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» пройдет в Клину с 15 по 20 мая. Свое мастерство продемонстрируют сильнейшие пилоты России.

В этом году в нем принимают участие 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать участников приехали опытные пилоты из Москвы, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Алтайского края и других городов России.

«Хочу выразить благодарность администрации городского округа Клин, которая много лет поддерживает чемпионат по воздухоплавательному спорту. Благодаря поддержке все это развивается и собирает очень много откликов, как от пилотов, так и от зрителей», - рассказала пилот Диана Насонова.

Главный судья фестиваля Иван Меняйло отметил, что главная цель соревнований - это проверка точности управления надувным аппаратом.

«Им нельзя повернуть налево или направо. Мы можем только изменить высоту и поймать поток воздуха нужного нам направления. Таким образом маневрировать», - пояснил Меняйло.

В рамках фестиваля пройдет также седьмой чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту, а победители получат главный приз - «Звезду Юрия Тарана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Клин Фестивали
15 мая 2024, 21:27
Детский городок в Одинцове оснастили видеонаблюдением
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Детскую площадку открыли в прошлом году в деревне Шульгино. Площадь городка составляет 450 квадратных метров. Его оформили в виде легендарного космического корабля «Буран» по губернаторской программе.

Осенью 2023 года по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева открылась новая детская площадка в деревне Шульгино. Игровой городок расположен на берегу пруда.

«Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода - площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и их родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы здесь было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Отметим, что детская площадка вошла в программу благоустройства по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Всего в прошлом году на территории Одинцовского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять современных игровых городков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Одинцово Благоустройство Добродел
15 мая 2024, 21:24
Итоги работы Общественной палаты за 4 года подвели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялось итоговое заседание Общественной палаты действующего созыва. На нем обсудили результаты совместной работы за четыре года.

По словам председателя муниципальной Общественной палаты Игоря Савоша, этот созыв - один из сильнейших за последние годы.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил присутствующих за их отличную работу. В рамках заседания состоялось торжественное награждение.

За четыре года общественники провели 86 выездных комиссий, 97 мониторингов, 180 встреч и консультаций с жителями, организовали 80 городских мероприятий и три фестиваля дружбы народов. Они также активно собирали и отправляли посылки бойцам на передовую, передав семь тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов.

«Начинается формирование нового состава Общественной палаты. Уверена, он будет продолжать те традиции, которые были заложены предшественниками. Мы всегда рады тем, кто работает с нами на результат для любимого округа», - отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Мытищи Депутаты

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