Международный конкурс талантов начнется в Лобне 15 декабря

Мероприятие пройдет 15 декабря по адресу: Научный городок, 1Б. Организатором выступает липецкая «Академия культуры и искусства». Жюри будет оценивать выступления сразу после их завершения в формате открытого голосования.

Конкурс соберет коллективы и солистов из музыкальных школ и культурных учреждений России. Это значимое событие для творческих детей и всех, кто ценит искусство и желает развиваться в этой сфере, находя новые источники вдохновения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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