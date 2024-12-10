10 декабря 2024, 12:55

Международный конкурс талантов начнется в Лобне 15 декабря

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Доме культуры «Луговая» состоится многожанровый конкурс, объединяющий юных исполнителей со всей России. Участники представят свои таланты в музыке, танцах и других направлениях.

Мероприятие пройдет 15 декабря по адресу: Научный городок, 1Б. Организатором выступает липецкая «Академия культуры и искусства». Жюри будет оценивать выступления сразу после их завершения в формате открытого голосования.

Конкурс соберет коллективы и солистов из музыкальных школ и культурных учреждений России. Это значимое событие для творческих детей и всех, кто ценит искусство и желает развиваться в этой сфере, находя новые источники вдохновения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня
10 декабря 2024, 13:05
Пять новых молодых врачей приступили к работе в Богородском округе
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Пять молодых и высококвалифицированных специалистов появились в медучреждениях Богородского округа. Они пополнили штат поликлинического отделения и узких специалистов.

Новые терапевты появились в поликлинике № 2, стоматолог - в Купавинской детской поликлинике, эндокринолог - в Купавинской городской поликлинике, кардиолог - в Ногинской поликлинике № 1.

Всего с начала года в медучреждениях муниципалитета приступили к работе 58 врачей. В Богородском округе разработан комплекс мер социальной поддержки для привлечения квалифицированных специалистов. Десять врачей получали компенсацию за наем жилья. 17 врачей воспользовались новой мерой социальной поддержки - выплатой врачам, впервые трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Богородского округа. Также 73 студента из округа получают стипендию и компенсацию транспортных расходов. В В декабре стартует новый проект - тематические экскурсии для ребят по объектам здравоохранения муниципалитета. Первой в списке значится новая станция скорой медицинской помощи. Цель - помочь школьникам определиться с выбором будущей специальности.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева врачам предоставляются дополнительные выплаты, льготы на приобретение жилья и субсидии на целевое обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Богородский
10 декабря 2024, 12:25
Около 1,5 тысячи машин привлекли к уборке снега во дворах Подмосковья
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Во вторник, 10 декабря, для уборки улиц и дворов Подмосковья от снега вывели 1,5 тысячи тракторов, машин и роторов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение дня температура воздуха в Подмосковье составит от -7 до -3 градусов. Обильных снегопадов не ожидается.

Ко вторнику снежный покров в области вырос в среднем до 20 сантиметров. В течение дня работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств будут выполнять с помощью 1,5 тысячи машин. Это тракторы, самосвалы и роторы.

Особое внимание уделяют опасным участкам, таким как лестницы, спуски и подъемы. В числе приоритетов находятся также входные группы в дома и подъезды к контейнерным площадкам.

Снегопад
10 декабря 2024, 12:06
Спортсменка из Подольска стала призером международного турнира по карате
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Соревнования по карате-кекусинкай «Казанский Барс» проходили в столице Татарстана. Воспитанница спортивного клуба «Серито» Олеся Синельникова показала высокий результат и завоевала место на пьедестале почета.

На турнир приехали более 450 спортсменов из 16 стран, в том числе Китая, Египта, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Камеруна, Сенегала, Ирана и других государств. За сборную России выступали каратисты из 40 регионов страны.

Участники соревновались в нескольких возрастных категориях. Борьбу за призы вели мужчины и женщины, юниоры 16-17 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет.

Олеся Синельникова из спортивного центра «Юность» в Подольске составила достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам и стала серебряным призером турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
10 декабря 2024, 12:02
Новый лес высадят вблизи деревни Марково-Курсаково под Истрой
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Погибшие и поврежденные вредителями деревья начали убирать в 12-м квартале Истринского сельского участкового лесничества. Территорию площадью полгектара подготовят к будущим посадкам нового леса.

Сотрудники лесничества контролируют ход работ и следят за очисткой лесосек.

«Своевременная очистка позволит запланировать мероприятия по посадке нового леса», - рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала «Мособллеса» Богдан Грещук.

С начала года сотрудники лесничества осмотрели 11 участков на площади 13,4 гектара, где в полном объеме провели оздоровительные мероприятия по сплошной санитарной рубке. На семи участках уже высадили новый лес.

Истра

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