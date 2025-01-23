Международный конкурс чтецов имени Чехова пройдет в Подмосковье

27-29 января в музее-заповеднике «Мелихово» состоится XV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Об этом со

В полуфинал прошли студенты из ведущих театральных вузов России: Высшего театрального училища имени Щепкина, Театрального института имени Щукина, ГИТИСа, ВГИКа имени Герасимова и других университетов. Очные прослушивания пройдут 27 и 28 января, а 29 января, в день 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, состоится праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.

Исполнение чтецов будет оценивать заслуженный артист России, мастер художественного слова, руководитель телевизионных проектов «Воспитание чувств» и «Чтение вслух» Юрий Голышев. Напомним, ежегодно для конкурса определяют дополнительного автора, чьи произведения также можно представить на сцене. В этом году выбор пал на Михаила Зощенко, так как в 2024 году отмечали 130 лет со дня рождения писателя.