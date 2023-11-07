Международный конкурс чтецких работ соберет артистов из разных стран в Подмосковье

Конкурс проводится ежегодно и уже успел завоевать сердца зрителей. В нем участвуют молодые актеры и студенты театральных вузов, которые приезжают со всей страны. В этом году его темой стал «Чехов и Пушкин». Для участия в конкурсе соберутся артисты из Белоруссии и Таджикистана.

Отметим, что заявки на участие также подали постоянные участники конкурса – ведущие театральные вузы России.

Второй отборочный тур прослушиваний пройдет в следующем году – 26 и 27 января. При этом 28 января в музее-заповеднике «Мелихово» состоится праздничный концерт с награждением победителей. Он будет приурочен ко дню рождению А. П. Чехова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. По его словам, акцент был сделан на трех направлениях.

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