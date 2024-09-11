Международный конгресс представителей России и Китая пройдет в Химках

Встреча пройдет с 15 по 18 октября. Представители России и Китая обсудят возможность обучения студентов по обмену и изучат межнациональные образовательные и творческие платформы.

Организовал международное собрание Московский государственный институт культуры, который находится в городском округе Химки. Первый интернациональный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» там провели в 2007 году. Мероприятие призвано наладить дружеские и профессиональные связи в сфере культуры между Россией и Китаем.

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