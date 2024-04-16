Международный кинофестиваль «День Победы» стартовал в Москве и Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, торжественная церемония открытия пройдет одновременно в Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов и в культурно-досуговом центре «Барвиха» Одинцовского городского округа 16 апреля в 19:00. Обе площадки соединит телемост.

Главная цель фестиваля - освещение победы советского народа над фашизмом и противодействие фальсификации истории. Также зрители увидят фильмы о событиях на Донбассе.

Более 230 заявок поступило от желающих поучаствовать в фестивале из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фильмы будут номинироваться в различных категориях, включая документальные фильмы, короткометражные игровые фильмы и музыкальные видеоклипы. Возглавил жюри народный артист России, режиссер Андрей Соколов.

III Международный кинофестиваль «День Победы» продлится до 19 апреля на площадках Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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