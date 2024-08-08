Международный форум о развитии ОЭЗ пройдет в Дубне в октябре

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«В рамках этого форума мы хотим предложить иностранным инвесторам посмотреть, насколько открыто российское сообщество к реализации зарубежных инвестиционных проектов», - отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

По его словам, также запустят сервис одного окна Single Window. С его помощью иностранным инвесторам предложат пройти путь от регистрации юридического лица до включения его в качестве резидента ОЭЗ.

Особая экономическая зона «Дубна» примет участников из стран БРИКС и АСЕАН. На форуме пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов.

«Сегодня в ОЭЗ „Дубна“ работают свыше 170 предприятий, реализующие проекты, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что особая экономическая зона входит в число лучших в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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