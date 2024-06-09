09 июня 2024, 18:22

Международный фестиваль «В будущее без границ» прошел в Подмосковье

Организаторы фестиваля «В будущее без границ»
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Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ» провели в Московской области. В его организации принимали участие правительство региона, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, а также представители Россотрудничества.

Мероприятие собрало свыше двух тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья из 20 регионов России. Кроме того, участие принимали представители Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Организаторы отмечают, что в 2024 году в мероприятии впервые участвовали народные коллективы, прибывшие из ЛНР.

Фестиваль привлекает гостей со всего мира. В прошлом году его отметили международным статусом и включили в топ-100 лучших социальных проектов России.

«Мы приехали поделиться с родителями и их детьми нашим творчеством. Так как фестиваль в этом году посвящен сказкам народов мира, мы и гипсовые заготовки привезли соответствующие. Предлагаем ребятам раскрашивать героев сказок Ханса Кристиана Андерсена „Русалочка“ и „Принцесса на горошине“, национальных сказок Африки и других. Детям мастер-класс нравится», - отметила педагог дополнительного образования КЦСОиР «Шатурский» Александра Засорина.

На сегодняшний день Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья объединяет 60 общественных организаций и свыше 11 тысяч человек.

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Дети Фестивали
09 июня 2024, 19:54
Воробьев поздравил победителей азиатской олимпиады по физике из Подмосковья
Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
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Представители сборочной Московской области победили на азиатской олимпиаде по физике. Соревнования среди лучших коллективов прошли в Малайзии. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в свое Telegram-канале.

Глава региона поздравил победителей, подчеркнув, что в олимпиаде участвовали школьники из 27 стран. При этом сборная Подмосковья завоевала пять золотых и три серебряные медали.

«Молодцы, ребята!» - указал Воробьев.

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Андрей Воробьев Школьники
09 июня 2024, 15:49
Единый день учебной эвакуации прошел в районах Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации округа и представителями других оперативных служб провели тренировки в местах массового скопления людей в Химках. Там прошел единый день учебной эвакуации.

Учебные и медицинские учреждения, офисы и торговые центры проверили специалисты в Химках в рамках единого дня учебной эвакуации. Он прошел во всех районах округа.

Проверки прошли микрорайоне Сходня. Сотрудники инициировали условный пожар в одном из общежитий. Аварийная сигнализация сработала, жители эвакуировались, а пожарные «ликвидировали» условные очаги возгорания и оказали помощь тем, кто не успел эвакуироваться.

«Подобные тренировки были проведены на всех объектах городского округа с массовым пребыванием людей, где единовременно может находиться более 50 человек. В первую очередь, отрабатывается взаимодействие служб и персонала объектов с пребывающими подразделениями пожарной охраны. Самое главное, что мы оцениваем – это то, как действует персонал в случае чрезвычайной ситуации», – рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы Александр Анжауров.

Учебная эвакуация продемонстрировала: жители Химок готовы к чрезвычайным ситуациям. Такие тренировки эвакуации проходят ежеквартально по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особый акцент сделан на пожарную безопасность в образовательных учреждениях.

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Пожары Химки Эвакуации
09 июня 2024, 14:57
Автобусы Химок перевезли свыше 6,5 миллиона пассажиров с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках более 6,5 миллиона пассажиров воспользовались автобусами за первое полугодие этого года. Самый популярный маршрут — от станции «Химки» до улицы Дружбы.

Более 800 тысяч человек совершили поездки на автобусе №3 в Химках. Всего В городском округе этим видом транспорта с начала года воспользовались более 6,5 миллиона пассажиров.

«Особой популярностью среди горожан также пользуются маршруты №342 и №443. Суммарно за указанный период автобусы с этими номерами перевезли более миллиона человек», – поделился депутат округа Александр Васильев.

Проверка качества обслуживания пассажиров автобусов в Химках проводится регулярно по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Этим занимаются представители местной администрации на регулярной основе. Также они анализируют обращения жителей.

«Число пассажиров в нашем округе ежегодно растет. Во многом благодаря тому, что в Химках огромное внимание уделяется развитию и модернизации транспортной инфраструктуры. Мы регулярно проводим различные мониторинги общественного транспорта, в ходе которых выявляем недочеты в работе местных автобусов и троллейбусов, а также общаемся с жителями», – поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что ранее четыре автобуса большого класса передали в химкинский филиал «Мострансавто» по просьбе жителей одного из жилых комплексов округа. Они курсируют на маршруте от улицы Германа Титова до метро Планерная.

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Химки Депутаты Автобусы
09 июня 2024, 14:20
Более 12 тысяч человек посетили спектакли театра в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Театр «Наш дом» в Химках посетили больше 12 тысяч жителей и гостей округа. В его репертуаре более 90 постановок.

Более 12 тысяч взрослых и юных жителей Химок посетили спектакли театра «Наш дом». Самыми популярными постановками стали «Трактирщица», «Шукшинские рассказы» и «Человек из Подольска».

«Труппа нашего театра не раз радовала своими постановками. Особенно отрадно, что наши артисты не перестают развиваться и регулярно принимают участие во всероссийских и региональных гастрольных турах», - отметила местный депутат Галина Болотова.

Гостями театра могут стать зрители от трех лет. Самые юные театралы предпочитают такие спектакли, как «Волшебник изумрудного города», «Аленький цветочек» и «Закон джунглей». Театр работает уже 28 лет. В нем две сцены на улицах Калинина и Маяковского. В репертуаре «Нашего дома» более 90 постановок. Число зрителей постоянно растет.

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Химки Спектакль Театры

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