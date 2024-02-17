Международный фестиваль спортивных единоборств пройдет в Мытищах с 23 по 25 февраля

Протоиерей Кирилл Соколов поделился информацией о соревнованиях, подчеркнув, что они будут проводиться во второй раз.

«Фестиваль снова пройдет в ледовом дворце „Арена Мытищи“, и в этом году количество участников вырастет - мы ждем, как минимум, пять тысяч человек из разных регионов России, а также из-за рубежа», - поделился Кирилл Соколов.

Он также упомянул о планируемой обновленной концертной программе и появлении четырех новых исполнителей.

Фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» проводится в Подмосковье с 2011 года. За это время соревнования успели обрести популярность - более 40 тысяч человек приняли участие в турнирах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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