Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Музее Победы

Первым конкурсным фильмом станет лента Ернара Нургалиева из Казахстана «Вперед!». Это история о двух братьях из глухого села, которых замечает тренер по легкой атлетике. На долю парней выпадут трудные испытания, которые им придется преодолеть на пути к победе.

Три других конкурсных работы - это «Кто будет чемпионом?», «Схватка» и «Талант быть первой». Расписание показов можно посмотреть на сайте кинотеатра «Поклонка».

Церемония открытия фестиваля KRASNOGORSKI пройдет в зале «Жуков». Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. Ожидается, что на мероприятии выступят прославленные спортсмены, включая олимпийскую чемпионку Ирину Роднину. Она является президентом этого кинофорума.

Побывать на открытии можно после предварительной регистрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях и фестивалях в регионе. С помощью ресурса можно заранее спланировать свой досуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».