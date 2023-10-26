Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI начался в Подмосковье

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В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что фестиваль пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Авторы из России, Сербии, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии и Турции представят на суд жюри фильмы о 29 видах спорта. Победителей определят в 12 номинациях, включая главный приз и приз зрительских симпатий.

Центральная площадка фестиваля находится в Красногорске, где мероприятие проходит уже в 21-й раз. Церемония открытия состоялась 26 октября в Москве.

Президент фестиваля - трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Председатель жюри - народный артист России Евгений Герасимов. В состав жюри также вошли деятели кино, спорта и культуры. Среди них - призеры Олимпиад и чемпионатов мира.

Фестиваль призван поддержать развитие спортивного кино в России. Он направлен на популяризацию достижений отечественных спортсменов и пропаганду ценностей спорта.

Расписание показов можно узнать на сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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