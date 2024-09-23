23 сентября 2024, 23:37

Международный фестиваль по боксу и кикбоксингу прошел в Раменском

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В спортивном комплексе «Борисоглебский» городского округа Раменское второй год подряд проводят соревнования по боксу и кикбоксингу. Участниками турнира в этом году стали порядка 500 спортсменов из разных регионов страны, в том числе из Белоруссии.

В прошлом году фестиваль по боксу и кикбоксингу в Раменском объединил около 400 участников и стал международным благодаря друзьям из Белоруссии. В этом году спортсменов приехало еще больше: в турнире участвовали примерно 500 человек, из них 400 кикбоксеров и более 80 боксеров. При содействии Раменской федерации бокса и кикбоксинга, руководства спорткомплекса «Борисоглебский», комитета по спорту и молодежной политике и Раменской гильдии предпринимателей бойцы из разных уголков Московской области, России и Беларуси продемонстрировали свои навыки на фестивале.

На торжественной церемонии открытия гостей и участников турнира поприветствовали президент Раменской федерации бокса и кикбоксинга Юрий Ермаков, директор федерации бокса Московской области Рафаэль Рагимов и директор спортивного комплекса «Борисоглебский» Виктор Пронин. Они поблагодарили организаторов и всех собравшихся, а бойцам пожелали победы.

«Мы уже не первый раз приезжаем на соревнования в Раменское и всегда встречаем теплый прием. Организация турниров в спорткомплексе „Борисоглебский“ на высоком уровне, и даже в случае неудачи остается хорошее настроение», - сказал руководитель Бобруйской федерации спортивно-боевых единоборств Белоруссии Олег Шкутко.

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Спортсмены Раменское
23 сентября 2024, 23:17
Администрация Зарайска провела выездную встречу с жителями Мендюкино
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Глава городского округа Виктор Петрущенко, вместе со своими заместителями и руководителями коммунальных организаций встретились с жителями деревни Мендюкино. Центральной темой беседы стало качество холодного водоснабжения.

На встречу с жителями зарайской деревни Мендюкино прибыл глава округа Виктор Петрущенко, его профильные заместители и руководители коммунальных служб. Мероприятие также посетили представители сфер культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Жители деревни обратились в администрацию Зарайска с жалобами на качество холодного водоснабжения.

«Мы в курсе этой проблемы, так как на станции водоочистки возникли технические неполадки - вышел из строя генератор. Сегодня представители коммунальных служб уже устранили эту неисправность, и завтра из кранов жителей пойдет чистая вода», - рассказал Виктор Петрущенко.

Помимо проблем с холодной водой, сельчан волновали вопросы ремонта дороги вблизи школы, приведения горячего водоснабжения к нормативам и строительства водозаборного узла.

«Этот вопрос находится у нас в проработке. Уже в 2026 году начнутся работы по проектированию водозаборного узла, а в 2027 - по его строительству», - подчеркнул заместитель главы городского округа Зарайск Александр Простоквашин.

Собравшиеся обсудили и темы здравоохранения, культуры, образования и социальной защиты.

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Благоустройство ЖКХ Зарайск
23 сентября 2024, 21:37
Патриотический благотворительный концерт прошел в парке Кривякино в Воскресенске
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В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск провели патриотический благотворительный концерт «Своих не бросаем!». Во время мероприятия организовали сбор гумпомощи, а также мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников.

Вокалисты студии «Аллегро», исполнители Дворцов культуры «Современник» и «Рубин» из Раменского, а также арт-группа «Голос» выступили на главной площади Воскресенска. Они исполнили патриотические песни о героизме, чести и доблести русских воинов.

Для гостей мероприятия провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников. Также в парке собирали гуманитарную помощь и благотворительные пожертвования. Все созданные на мастер-классах вещи и гумпомощь отправят на фронт. Собранные денежные средства передадут в Благотворительный фонд поддержки военнослужащих.

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Благотворительность Концерты Воскресенск
23 сентября 2024, 21:27
Фестиваль работающей молодежи в Воскресенске собрал 8 корпоративных команд
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Во Дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Участниками стали восемь корпоративных команд муниципалитета.

Фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь» организовали в формате спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Мероприятие объединило восемь рабочих коллективов Воскресенска: команда учителей школы № 5 «Не грози Красному кварталу», команда педагогов лицея № 23 «Короткое замыкание», команда преподавателей Москворецкой гимназии «Высокий IQ», команда специалистов федеральной компании «Этажи», команда из налоговой «Агенты тайного надзора», а также три команды филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“»: «Великий ОКС», «Молодежка ВМУ» и «Синхрофазотрон». Команда работников, волонтеров и друзей Молодежного центра «Олимпиец» «Сборная солянка» участвовала в игре вне зачета.

Участники отвечали на 24 вопроса: на каждый по минуте размышления. Солисты арт-группы «Голос» Алексей Соколов и Дмитрий Фадеев развлекали зрителей в течение всей игры.

По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда «Этажи», на втором - «Не грози Красному кварталу», почетное третье место завоевала команда Москворецкой гимназии «Высокий IQ».

Победителям вручили призы, медали и кубки от Молодежного центра «Олимпиец». Самых лучших дополнительно наградили подарками от партнера мероприятия - филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“».

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Молодежь Фестивали Воскресенск
23 сентября 2024, 19:52
Театр из Лобни стал лауреатом фестиваля народного творчества Подмосковья
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Диплом лауреата I степени на IV открытом фестивале народного творчества Московской области вручили театру «Куклы и люди» из городского округа Лобня. Спектакль «Золотая рыбка» получил награду «За лучшую режиссуру».

IV открытый фестиваль народного творчества «Лапоть и Валенок» прошел в Московской области. В дисциплине «Театральное искусство» коллектив театра «Куклы и люди» из Лобни стал лауреатом I степени. Диплом «За лучшую режиссуру» получила постановка «Золотая рыбка».

Творческое мероприятие собрало артистов со всего Подмосковья. Они показали более сотни работ в четырех номинациях: вокальное искусство, хореографическое искусство, театр и уличные гуляния.

Номера оценивало жюри, возглавляемое заслуженным работником культуры Московской области Светланой Тумановой.

Напомним, театр «Куклы и люди» работает в Лобне по адресу: Лобненский бульвар, дом № 9. Его руководитель - Жанетта Демихова.

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Лобня Театры

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