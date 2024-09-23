Международный фестиваль по боксу и кикбоксингу прошел в Раменском

В прошлом году фестиваль по боксу и кикбоксингу в Раменском объединил около 400 участников и стал международным благодаря друзьям из Белоруссии. В этом году спортсменов приехало еще больше: в турнире участвовали примерно 500 человек, из них 400 кикбоксеров и более 80 боксеров. При содействии Раменской федерации бокса и кикбоксинга, руководства спорткомплекса «Борисоглебский», комитета по спорту и молодежной политике и Раменской гильдии предпринимателей бойцы из разных уголков Московской области, России и Беларуси продемонстрировали свои навыки на фестивале.

На торжественной церемонии открытия гостей и участников турнира поприветствовали президент Раменской федерации бокса и кикбоксинга Юрий Ермаков, директор федерации бокса Московской области Рафаэль Рагимов и директор спортивного комплекса «Борисоглебский» Виктор Пронин. Они поблагодарили организаторов и всех собравшихся, а бойцам пожелали победы.

«Мы уже не первый раз приезжаем на соревнования в Раменское и всегда встречаем теплый прием. Организация турниров в спорткомплексе „Борисоглебский“ на высоком уровне, и даже в случае неудачи остается хорошее настроение», - сказал руководитель Бобруйской федерации спортивно-боевых единоборств Белоруссии Олег Шкутко.

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