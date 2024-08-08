Международный джазовый фестиваль пройдет в Ленинском округе 17 и 18 августа

Это будет юбилейный фестиваль. Концепцией станет объединение джаза с другими жанрами.

В субботу на сцене выступят Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, Алексей Гуськов, а также L’one. В воскресенье ожидаются концерты Полины Гагариной, Илианы Санчез и Ритмов Гаваны. Оба дня будут выступать Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

«За десять лет под руководством Игоря Михайловича Бутмана фестиваль получил широкое признание не только в Подмосковье, но и стал всероссийским брендом. Мы горды тем, что такое значимое событие проходит на территории нашего муниципалитета», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Будут работать точки продажи еды. Подробности и программа есть на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».