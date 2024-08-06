Международный джазовый фестиваль пройдет 17 и 18 августа в Горках Ленинских

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, хедлайнерами выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина, L’One, Mark Whitfield Trio, и многие другие.

Так как фестиваль пройдет уже в десятый раз, то к юбилею джаз решили объединить с другими музыкальными направлениями.

17 августа на главной сцене выступят Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, Алексей Гуськов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим перформансом «Джаз от первого лица», и другие. А на малой сцене свои программы представят Fidel Alejandro and Internacional quintet, Four Brothers и певица Женя Любич.

18 августа на главную сцену выйдут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез и Ритмы Гаваны, а на малой сцене для зрителей сыграет саксофонист-виртуоз Азат Баязитов, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL.

«В юбилейном сезоне нашего фестиваля мы постарались собрать самых разных артистов, объединенных любовью к джазу и импровизации. Мы объединили артистов разных жанров и возрастов, чтобы охватить максимальное количество зрителей», - рассказал Игорь Бутман.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

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