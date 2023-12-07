Международный день волонтера отпраздновали во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске

Поздравить и наградить активистов пришли представители администрации округа, руководство волонтерского движения и коллектив центрального дворца культуры. А они в качестве подарка подготовили праздничную концертную программу.

«Сегодня мы награждаем лучших. Мы решили выделить именно наставников, тех самых людей, за кем идут наши отряды волонтеров, за кем тянутся», - рассказала директор молодежного комплексного центра Наро-Фоминска Рената Демидова.

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Сегодня в округе около двух тысяч волонтеров. Активисты разного возраста: от дошкольников до пенсионеров, но основу организации составляют подростки. Они помогают в организации мероприятий в социальной сфере, культуре, оказывают поддержку бойцам СВО и их семьям.

«Сейчас очень широкая государственная программа волонтерства, можно заявляться с любыми проектами и получать гранты, получать признание с профессиональной и творческой точки зрения. То есть любая реализация проекта поддерживается государством, и наши ребята должны об этом знать», - сказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.