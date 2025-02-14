Международный день книгодарения отметили в Лобне

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал международного парного турнира по теннису. Они сразятся с соперницами из Италии.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступят в полуфинале парного турнира категории WTA-1000 в городе Дохе в Катаре. Ранее они успешно обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Анны Данилиной.

В следующем раунде спортсменки сыграют с соперницами из Италии - Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали дуэтом прошлым летом на Олимпиаде. В Брисбене девушки завоевали титул, а на турнире «Большого шлема» в Мельбурне вышли в полуфинал. Это будет третий их совместный турнир.