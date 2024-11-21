Международный чемпионат по плаванию начнется в Подмосковье 24 ноября

Серия включает пять этапов, которые пройдут в бассейне «Сатурн» с ноября по март. В программу войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. В новом сезоне также впервые пройдет «Детская лига» для юных пловцов от восьми лет.

Зарегистрироваться на заплывы в Раменском можно на официальном сайте серии Swimcup. Организатор турнира, чемпион мира по плаванию Евгений Безрученко, отметил, что в этом сезоне ожидается более 450 участников на каждом этапе, а заплывы в Раменском обещают стать самыми зрелищными.

Все финишеры получат памятные медали, а для гостей будет организована развлекательная программа. Турниры состоятся 24 ноября, 22 декабря, 26 января, 23 февраля и 30 марта.