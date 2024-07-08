Международные соревнования по водным лыжам прошли в Солнечногорске

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Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования провели среди мужчин и женщин, а призовой фонд составил 150 тысяч рублей.

Также в дополнительных разделах программы прошли выступления в разделах «катер-слалом», «катер-прыжки с трамплина» и «катер-фигурное катание».

В ведомстве добавили, что с результатами выступлений спортсменов можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вейкборда и воднолыжного спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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