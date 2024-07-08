08 июля 2024, 22:05

Международные соревнования по водным лыжам прошли в Солнечногорске

Федерация воднолыжного спорта Московской области
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Международный турнир по водным лыжам «Moscow region Istra 2024» прошел на Истринском водохранилище. Победителей и призеров международных соревнований определили в трех основных дисциплинах: «слалом сет», «фигурное катание» и «прыжки».

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования провели среди мужчин и женщин, а призовой фонд составил 150 тысяч рублей.

Также в дополнительных разделах программы прошли выступления в разделах «катер-слалом», «катер-прыжки с трамплина» и «катер-фигурное катание».

В ведомстве добавили, что с результатами выступлений спортсменов можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вейкборда и воднолыжного спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск
08 июля 2024, 21:52
Движение на трассе А-108 в Орехово-Зуеве ограничат из-за замены асфальта
Медиасток.рф
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Ограничение движения из-за замены асфальта возможно на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Как пояснили в ведомстве, рабочие меняют верхний слой дорожного покрытия с 187 по 190 километр - на наиболее изношенных участках дороги.

При подъезде к местам работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Водители
08 июля 2024, 21:00
ГУКН Подмосковья согласовало проект работ работ в усадьбе Танеева в Клину
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проект реставрации объекта регионального значения «Усадьба Танеева, XVIII–XIX веков: Дом Бугаевой, вторая половина XIX века». Здание находится в поселке Демьяново под Клином.

Имение перешло во владение Владимира Танеева в 1883 году. Он разбил в Демьянове яблоневые сады, создал оранжереи, теплицы, парники, огороды. Также он перестроил хозяйственные постройки и часть помещений сдавал под дачи.

Здание представляет собой одноэтажное деревянное строение прямоугольной формы со скатной крышей. Углы основного объема украшены лопатками. Оконные проемы прямоугольные со сложными резными наличниками. В настоящее время объект не эксплуатируется.

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Клин Реставрация
08 июля 2024, 20:48
Подмосковные борцы выиграли четыре медали первенства Европы в Сербии
Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир прошел в Сербии с 1 по 7 июля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Алина Шевченко в весовой категории до 68 килограммов в финале победила соперницу из Белоруссии Алину Шавчук. А Маргарита Салназарян замкнула тройку призеров в категории до 65 килограммов.

Среди мужчин в весовой категории до 97 килограммов третье место завоевал Максим Аверин.

Среди юниоров в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов второе место занял Джорджи Шунгурциков.

В ведомстве добавили, что всего российские борцы на первенстве Европы завоевали 12 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
08 июля 2024, 20:42
Юные музыканты из Истры приняли участие в шествии баянистов на ВДНХ
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Воспитанники из детской школы искусств имени Владимира Александровича Ширшова города Истра присоединились к шествию баянистов на ВДНХ. Количество музыкантов на мероприятии почти побило мировой рекорд.

В выходные на международной выставке «Россия» на ВДНХ, в рамках конкурса «Виват, баян!» прошло шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов под руководством заслуженного артиста России Сергея Войтенко «Триумф русского баяна». На мероприятии собралось большое количество музыкантов. В том числе в нем принял участие и девятилетний Мирон Прокопенко из Истры. Юному таланту всего девять лет, но он уже выступал на сцене Российской академии музыки имени Гнесиных. Стал лауреатом 1-й степени на открытом Чемпионате России по аккордеону и баяну в Тюмени, где завоевал титул «Чемпион России».

Он, как и другие воспитанники детской школы искусств имени Владимира Александровича Ширшова приехал на ВДНХ, чтобы показать свои музыкальные способности. Преподавателем Мирона является его отец - Игорь Павлович Прокопенко, также музыкант, который прививает юным жителям городского округа Истра любовь к баяну.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Музыка ВДНХ

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