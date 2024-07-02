Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут в Подмосковье в июле

В День молодежи в Коломне прошел фестиваль по мотофристайлу. Райдеры показали трюки, сальто, прыжки и танцы на мотоциклах.

Экстремальное шоу устроила команда FMX13. Ее собрал в 2007 году Алексей Колесников, самый титулованным фристайл мотокросс райдер России из Коломны. Алексей является основоположником этого вида спорта в нашей стране. Его коронный трюк - сальто на багги, которое могут сделать только четыре человека в мире.

Большинство мотофристайлеров - это спортсмены, которым стало тесно в мотокроссе и других видах гонок, и они решили испытать себя на прочность. Яркий тому пример - юный участник шоу Даниил Мясников. Райдеру всего 16 лет. За руль питбайка Даню посадил дедушка Александр Львович - профессиональный гонщик и чемпион СССР по мотокроссу. На рампу спортсмен заехал в девять лет, а в 13 выполнил один из самых сложных трюков мотофристайла.

«Я первый ребенок в России и второй в мире, который сделал сальто на мотоцикле в 13 лет», - рассказал Даниил.

Экстремальное шоу команда FMX13 показала уже в четырех городах Подмосковья. Следующее выступление состоится в Сергиевом Посаде 31 августа.

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