30 января 2024, 10:54

Международная выставка технологий производства картофеля прошла в Подмосковье

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Выставка «Картофель и овощи» прошла в Красногорске. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».

«Совместно с представителями научных учреждений руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Производители семян картофеля из Московской области наладили диалог с представителями хозяйств соседних областей. Селекционеры обсудили взаимодействие для выращивания индустриальных сортов картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
30 января 2024, 11:53
Андрей Воробьев: Подмосковье строит около 40 дорожных объектов при поддержке президента
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Строительство 40 объектов идет в Подмосковье при поддержке президента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важен каждый объект.

«Каждая развязка на ЦКАД имеет принципиально важное значение. Огромный транзит, большие складские комплексы, предприятия строятся, растут микрорайоны. Только успевай строить дороги», - отметил губернатор.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье планируют открыть более 20 дорожных объектов, включая шесть путепроводов, девять дорог и шесть пешеходных переходов. Их общая протяженность составит более 50 километров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Дороги
30 января 2024, 11:45
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч обращений за неделю
ЦБДД
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Участники более 4,6 тысячи автомобильных аварий обратились в службу помощи при ДТП за неделю. Они оформили свыше тысячи европротоколов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 1,8 тысячи человек получили помощь в оформлении аварий в Центрах помощи при ДТП. Еще свыше тысячи жителей оформили европротоколы благодаря консультации операторов.

Служба помощи при ДТП работает дистанционно и очно. Обратиться в ведомство лично можно в 15 округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших советуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкциям оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
30 января 2024, 11:27
Дмитрий Акулов сообщил об отсутствии угрозы обрушения дома в Пересвете после трещины на фасаде
Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад
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Специалисты строительного контроля Московской области приступили к работе с домом № 7 на Октябрьской улице в Пересвете, где 29 января появилась трещина на фасаде. Инженеры изучают паспорт здания и готовятся представить выводы о дальнейшей судьбе МКД.

«Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», - сообщил в своем Telegram-канале глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Жильцам оказали необходимую поддержку, обеспечили горячим питанием и разместили на ночлег. Тех, кто не смог временно переехать к родственникам, поселили в гостиницы.

Сейчас жителей в сопровождении спасателей пускают в дом забрать вещи. Проход строго по одному человеку, при предъявлении документов о прописке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Обрушения Сергиев Посад
30 января 2024, 11:16
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл 6 матчей Суперлиги
фото: БК "Химки"
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Баскетболисты из Химок одержали победу над московским клубом «МБА-МАИ» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Это уже шестой матч, который закончился победой клуба «Химки».

Игра между «Химками» и «МБА-МАИ» прошла в рамках 21 тура и завершилась со счетом 83:58 в пользу клуба из Подмосковья.

За девять туров до окончания чемпионата клуб из Химок возглавляет турнирную таблицу. Следом идет «Динамо» Владивосток.

«Мы неплохо начали 2024 год с точки зрения спортивного результата. Конечно, мы понесли потерю, лишились Евгения Фидия из-за травмы, желаем ему скорейшего восстановления», - прокомментировал разыгрывающий БК «Химки» Дмитрий Незванкин.

В предстоящем матче БК «Химки» сыграет с представителями клуба «Тамбов». Игра пройдет 30 января, начало в 19:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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