Международная выставка изделий ручной работы открылась в Волоколамске

Экспозицию изделий изобразительного и декоративно-прикладного творчества открыли в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль». С приветственными словами выступили организатор выставки Ирина Шеханова ипредседатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Мастера, которые тоже приехали на открытие выставки, представили на ней кованые изделия и композиции из металлических прутов, картины, вышивку, объемные панно, предметы мебели и украшения. Всего около 200 экспонатов, которые привезли члены различных российских и зарубежных творческих объединений.

Волоколамские мастерицы из Центра культуры и творчества «Родники» показали свои коллекции текстильных кукол «Времена года» и лоскутное панно «Кошачий рай». Для первых посетителей организовали фуршетный стол с угощениями и детские творческие мастер-классы по росписи деревянных игрушек.

Отметим, что международная выставка Worldview проводится в Волоколамске уже в третий раз. Посетить ее можно до 13 октября.

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